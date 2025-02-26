Экономика и бизнес 26.02.2025 в 12:35

Оценили на отлично

Кооператоры Бурятии единогласно поставили высший балл руководству Буркоопсоюза за работу в 2024 году
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Текст: Сергей Березин
Оценили на отлично
Председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов и глава Чувашской Республики Олег Николаев высоко оценили качество продукции кооператоров Бурятии
На 150-м общем собрании представителей потребительских обществ Бурятии подвели итоги ушедшего года и приняли дорожную карту по реализации программы развития кооперации на 2025 год.

Сегодня Буркоопсоюз входит в число передовых региональных союзов России, занимая в рейтинге Центросоюза РФ 29-е место из 68. А в Дальневосточном федеральном округе является лидером по общей деятельности на протяжении уже ряда лет.

Председатель Совета Буркоопсоюза, депутат Народного Хурала Долгор Норбоева в своем докладе рассказала: кооперативные предприятия обеспечивают работой и стабильной зарплатой 980 человек в столице и 15 районах Бурятии. Это не считая тех сельских жителей, которые активно участвуют в заготовительной деятельности. Например, ПО «Баргузинский промысловик» в сезоны заготовки таежного лекарственного сырья дополнительно привлекает до 700 человек.

В 2024 году был обеспечен устойчивый рост по большинству направлений кооперативной деятельности: розничная торговля (109%), оптовая торговля (112%), общественное питание (117%), заготовки и закуп продукции у населения (110%).

По некоторым направлениям достигнут прорывной рост. Например, объем платных услуг населению составил в ушедшем году 131% за счет расширения перечня специальностей и количества обучающихся в Улан-Удэнском техникуме торговли, экономики и права. При поддержке МВД по Республике Бурятия началась подготовка специалистов по правоохранительной деятельности и юриспруденции.

Динамично развивается туристическое направление, объединившее гостиницу «Колос» и базу отдыха на «Байкальском прибое». В 2024 году кооператоры выиграли грант Министерства туризма Бурятии на создание модульных средств размещения и кемпингов. Летом на территории действующей базы «Байкал» откроется юрточный лагерь «Зов предков» с возможностью круглогодичного приема гостей, а также два питча (кемпинга) для размещения туристов, приезжающих со своим снаряжением.

Совет и правление Буркоопсоюза поддерживают развитие материально-технической базы кооперативных предприятий. В 2024 году в автоматизацию торговли и производства, ремонт магазинов и общепита, закуп нового оборудования и транспорта было инвестировано 106 млн рублей. Еще 28 млн рублей привлечено кооператорами на местах в виде займов Фонда поддержки малого предпринимательства.

Буркоопсоюз неуклонно расширяет свои функции проводника продукции сельских товаропроизводителей на столы горожан. Центральный рынок проводит разнообразные ярмарки: мясные, «Сад и огород», «Золотая осень», «Сагаалган». На форуме «Неделя российского ритейла», организованном Минпромторгом России, это направление деятельности кооператоров Бурятии отмечено дипломом победителя в номинации «Лучшая ярмарка».

Ярким событием 2024 года стало участие делегации Буркоопсоюза (руководителей системы и кооперативных предприятий) в Международном форуме потребительской кооперации в г. Чебоксары. Кооператоры достойно представили республику и получили выручку от реализации своей продукции. В том числе от свежих и горячих бууз, которые готовили на месте. Брендовое блюдо Бурятии очень понравилось принимающей стороне и гостям форума из других регионов. Делегация Буркоопсоюза была награждена благодарственными письмами Центросоюза России за участие в гастрономическом фестивале и мероприятиях кооперативной ярмарки.

Кооперативное предприятие «Кооппроизводство» получило диплом за участие во Всероссийском конкурсе «Кубок сельских пекарей России – 2024».

Для расширения деловых связей кооператоры Бурятии в 2024 году побывали в столице Кыргызстана. Принимали участие в форуме национальных достижений России на ВДНХ в Москве. А также   представили свою продукцию и услуги общепита на фермерских и гастрономических фестивалях нашей республики: «Фермфест» в Кяхте и Гусиноозерске, «Боргойская баранина» в Джидинском районе, районных ярмарках в Тарбагатае, Мухоршибири, Саган-Нуре, Турунтаево.


Председатель Совета Буркоопсоюза Долгор Норбоева призвала коллег поддерживать социальные инициативы на местах. Для Буркоопсоюза это стало традицией. В 2024 году на оказание помощи сотрудникам и ветеранам кооперации было направлено 1,3 млн рублей. На 1,48 млн рублей оказана поддержка бойцам СВО. Коллектив Буркоопсоюза внес свой вклад в строительство Цогчен-дугана в Иволгинском дацане и высаживает цветы на территории духовного центра Буддийской традиционной сангхи России. Ежегодно кооператоры проводят весенние и осенние субботники по уборке исторического центра Улан-Удэ.

Кадровая политика Буркоопсоюза направлена на привлечение и удержание молодых, перспективных специалистов. Высшее образование за счет будущего работодателя получают студенты из Бурятии в стенах Сибирского университета потребительской кооперации, среднее профессиональное – в Улан-Удэнском техникуме экономики, торговли и права. В октябре представители системы потребительской кооперации приняли участие в Форуме работающей молодежи «Время лидеров». Лучших сотрудников награждают зарубежными поездками. Ежегодно проводится спартакиада Буркоопсоюза (в 2024 году она была юбилейной, 20-й по счету).

Буркоопсоюз выступил инициатором и организатором корпоративного карьерного форума «Я работаю в торговле», в котором приняли участие сотрудники кооперации и торговых сетей региона.

«Высокая оценка, которую вы поставили работе совета и правления Буркоопсоюза, – это заслуга всех вас: потребительских обществ, кооперативных предприятий, каждого руководителя и работника нашей системы», – сказала Долгор Норбоева. На общем собрании были отмечены достижения ПК «Прибайкальский маяк» (по общей деятельности и производству продукции), ПО «Кяхтинское райпо» (розничная торговля), ПК «Центральный рынок» (оптовая торговля), СПК «Сосново-Озерский рабкооп» (общественное питание), ПО «Янтарь» (заготовительная деятельность), Улан-Удэнский техникум экономики, торговли и права (платные услуги).

150-е общее собрание представителей потребительских обществ Бурятии утвердило дорожную карту по реализации программы развития кооперации на 2025 год. Будет продолжена работа по автоматизации торговых процессов, привлечению новых поставщиков и расширению ассортимента товаров, организации ярмарок, капитальному ремонту магазинов, складов и завершению строительства новых объектов по наказам населения, приобретению автотранспорта, производственного и торгового оборудования, подготовке молодых специалистов, поддержке ветеранов и трудовых династий кооператоров.

Фото: Центросоюз РФ, Буркоопсоюз
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