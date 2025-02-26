Энергетики «Россети Сибирь» помогают развитию туризма в Бурятии

Специалисты филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» завершили строительство новой комплексной трансформаторной подстанции мощностью 2*1250 МВА. Этот объект необходим для присоединения к электросетям строящегося гостиничного комплекса на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань». Новая подстанция позволит обеспечить надежное электроснабжение отеля, который будет построен в 2026 году.





– «Россети Сибирь» приняли участие в тендере и выиграли его. Работа проделана большая. Подстанция закуплена на заводе-производителе в Иркутске. Наши специалисты смонтировали и присоединили к сетям электрооборудование. Все обязательства выполнены компанией «Россети Сибирь» в полном объеме. В будущем также планируем принимать участие в подобных проектах. Уже сейчас филиал «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» проводит работу по подключению еще одного отеля. Мы считаем, развитие туризма на Байкале одним из перспективных направлений и готовы внести свой вклад в его реализацию, - рассказал директор департамента по развитию дополнительных услуг и сервисов «Россети Сибирь» Руслан Неволин.







Руководство особой экономической зоны «Байкальская гавань» направило благодарственное письмо в адрес энергетиков. Благодаря оперативной работе специалистов «Бурятэнерго» строительство отельного комплекса продолжается. Проект масштабный, общий объем инвестиций составляет 2,7 млрд рублей.Фото: пресс-службы «Бурятэнерго»