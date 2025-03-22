Австралийско-британский концерн по-крупному вложился в монгольскую медь

Компания «Оюу Толгой» ввела в эксплуатацию подземный рудник в 2022 году, а в прошлом году провела 124-ю взрывную отбойку руды.

В 2025 году объем добычи на руднике увеличился на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом, что позволило компании производить больше медного концентрата. Ожидается, что в период с 2028 по 2030 год добыча как на подземных, так и открытых рудниках составит в среднем 500 тысяч тонн в год. Другими словами, на пике своего развития месторождение станет четвертым по величине медным рудником в мире, производящим достаточно меди для производства 17 тысяч электромобилей в день. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Генеральный директор австралийского-британской транснациональной корпорации «Рио Тинто» Якоб Стаусхолм подчеркнул, что медь из месторождения «Оюу Толгой» - это вклад Монголии в «зеленое» развитие.

В своем выступлении Якоб Стаусхолм назвал медный концентрат, производимый на месторождении «Оюу Толгой», жизненно важным сырьем для ветряных турбин, электромобилей и инфраструктуры возобновляемых источников энергии по всему миру.

К 2023 году «Рио Тинто» инвестировала в «Оюу Толгой» около 17 миллиардов долларов США. С 2010 года компания выплатила налогов на сумму 12 миллиардов тугриков.

Фото: loon.site



