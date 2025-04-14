Китайцы перестали покупать пиломатериалы в Бурятии

Объем экспорта пиломатериалов хвойных и лиственных пород из России в 2024 году снизился на 8% - до 19,9 млн «кубов», сообщает ассоциация «Русский лес». В 2023 году падение было еще большим - 10%. В Бурятии, которая до недавнего времени активно и выгодно продавала лес на экспорт, также возникли серьезные проблемы со сбытом.Сегодня главным рынком сбыта лесоматериалов остается Китай, с долей около 65% от общего объема экспорта.Негативный тренд в экспорте российской продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) наблюдается третий год подряд. Сложности у российских компаний начались после потери крупнейшего европейского рынка сбыта. Продукция российского ЛПК попала под санкции ЕС через полтора месяца после начала СВО. ЕС запретил импорт древесины, фанеры, древесных плит и пеллет из России.Пока основные пиломатериалы, в том числе те, что поставляются за рубеж, — это брус, обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы, уточняют в «Рослесинфорге». В меньшей степени пиловочник (сырье для производства досок), балансовая древесина и фанкряж, из которого, как правило, делают шпон для изготовления фанеры, пиломатериалы из строганной лиственной древесины.В Бурятии поворот на Восток и торговая зависимость от Китая сыграли злую шутку с сельским населением северных лесных районов республики. Как только у основного покупателя наших пиломатериалов возникли проблемы, залихорадило и у нас. Так, кризис на рынке недвижимости в Китае многократно снизил потребность в деревянных брусках, производимых в Бурятии. Львиная доля закупаемых брусков из Бурятии шла на производство китайской мебели, но если застройщики не могут продать построенные миллионы квадратных метров, то кому нужна новая мебель?- Если в прошлом году по трассе Улан-Удэ - Курумкан в сутки проезжало 30 - 40 машин с брусками для продажи в Китай, то сегодня в лучшем случае - одна-две машины, - говорит предприниматель из Прибайкальского района Александр Башаров. - По этой дороге лес поступает сразу из трех районов: Курумканского, Баргузинского и Прибайкальского.По словам предпринимателя, причиной подобного состояния стал резко снизившийся спрос на брусок у китайских перекупщиков.Напомним, что новые правила оборота древесины в России вступили в силу с 1 января 2022 года для декриминализации отрасли. Был введен фактический запрет на экспорт «кругляка». Кроме того, власти запустили цифровую информационную систему отслеживания оборота сырья. Кроме того, китайские перекупщики, закупая древесину в Бурятии, получали сертификаты происхождения сырья, по которым невозможно было поставить санкционный лес в страны Евросоюза. А именно туда шла значительная доля закупаемого в республике леса.Поэтому сегодня лесозаготовители внимательно смотрят на рынок Китая и разворачивающийся там жилищный кризис, от которого зависят перспективы продаж лесоматериалов.А в КНР все непросто. Перспективы сектора недвижимости в Китае стали более мрачными, несмотря на ожидания стабилизации цен к следующему году. Меры китайского правительства по стимулированию спроса не очень-то помогают восстановлению экономики. С 2021 года цены на недвижимость в Китае падают, несмотря на массивные вливания китайского правительства в льготную ипотеку, поддержку застройщиков и домохозяйств. Однако застройщики один за другим банкротятся, а целые города из многоэтажных новостроек-«человейников» никому не нужны даже по «акциям».Кроме того, дерево в качестве отделочного материала и сырья для производства мебели активно заменяют новые пластиковые конструкции, имитирующие свойства дерева и многократно более дешевые в производстве.- Все взаимосвязано: в одном месте тронешь, а оно вот так откликается, - продолжает Александр Башаров. - В результате кризиса неплатежей с китайцами не рассчитываются контрагенты, а те, в свою очередь, - с нашими поставщиками. Я знаю немало примеров, когда они остаются должны нашим лесозаготовителям по несколько миллионов рублей.В Бурятии спрос на деревянные изделия также упал. Сказались высокие цены на пиломатериалы в 2022 - 2023 гг., когда они поднимались до 18 тыс. рублей за кубический метр, что вместе с ростом издержек мебельщиков привело к двукратному повышению цен на деревянную мебель.Еще одна причина падения спроса на дерево в республике – значительная просадка в строительстве частных домов из-за роста стоимости кредитов. Ведь большая часть строительства держалась на заемных средствах.В итоге стоимость пиломатериалов в Улан-Удэ упала до 12 тыс. рублей за кубометр, а в Прибайкальском районе - до 10 тыс. рублей.Между тем себестоимость производства пиломатериала в Бурятии достигла в среднем 14 тыс. рублей, что с такими ценами погружает отрасль в глубокий кризис.- В Прибайкальском районе производство пиломатериалов практически остановилось, работать некому. Мужчины уезжают на вахты, а за ними и женщины, работая, например, поварами с зарплатой в 150 тыс. рублей. В районе в итоге работать некому, - посетовал предприниматель.Он отмечает, что пока жилищный рынок в Китае не выберется из глубокого кризиса, экспорт пиломатериалов из республики будет находиться под давлением. Также предприниматели ждут отмены санкций на лесную отрасль страны, что может снова открыть рынки для сбыта продукции и вдохнуть жизнь в стагнирующую лесную экономику.