В форуме «Сделано в Бурятии» приняли участие представители «Сибирского цемента» в дальневосточном регионе

В рамках форума состоялось заседание экспертного совета «Промышленность строительных материалов», в нем принял участие управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. Центром внимания присутствовавших стали ключевые вопросы реализации строительных проектов, развития рынка стройматериалов и повышения эффективности работы отраслевых предприятий в регионе. Особое внимание уделено темам оптимизации логистических процессов, финансовой поддержки бизнеса, налоговых льгот и преференций, кадрового дефицита и другим.





Представители ООО «ТимлюйЦемент» и обособленного структурного подразделения сбытовой компании ООО «ЗапСибЦемент» в Улан-Удэ (дочерних обществ АО «ХК «Сибцем», расположенных на территории республики) приняли участие в форуме производителей «Сделано в Бурятии».Мероприятие, которое посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, проводилось с 9 по 11 апреля в целях реализации нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оно объединило представителей бизнес-сообщества, органов власти, СМИ и т. д.«Все прозвучавшие предложения возьмем в работу и определим все необходимые аспекты для их решения. Уважаемые участники форума, нам выгодно, чтобы вы наращивали свое производство и становились конкурентоспособными не только на местном рынке, но и за пределами Бурятии», – подчеркнул Алексей Цыденов.Помимо этого, представители холдинга «Сибирский цемент» посетили выставку «Стройиндустрия-2025». Она собрала на одной площадке около 100 компаний-производителей из разных регионов России.Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»