Экономика и бизнес 16.04.2025 в 17:06

В форуме «Сделано в Бурятии» приняли участие представители «Сибирского цемента» в дальневосточном регионе

Также они посетили выставку «Стройиндустрия-2025»
A- A+
Текст: Иван Иванов
В форуме «Сделано в Бурятии» приняли участие представители «Сибирского цемента» в дальневосточном регионе
Представители ООО «ТимлюйЦемент» и обособленного структурного подразделения сбытовой компании ООО «ЗапСибЦемент» в Улан-Удэ (дочерних обществ АО «ХК «Сибцем», расположенных на территории республики) приняли участие в форуме производителей «Сделано в Бурятии».

Мероприятие, которое посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, проводилось с 9 по 11 апреля в целях реализации нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оно объединило представителей бизнес-сообщества, органов власти, СМИ и т. д.

В рамках форума состоялось заседание экспертного совета «Промышленность строительных материалов», в нем принял участие управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. Центром внимания присутствовавших стали ключевые вопросы реализации строительных проектов, развития рынка стройматериалов и повышения эффективности работы отраслевых предприятий в регионе. Особое внимание уделено темам оптимизации логистических процессов, финансовой поддержки бизнеса, налоговых льгот и преференций, кадрового дефицита и другим.


«Все прозвучавшие предложения возьмем в работу и определим все необходимые аспекты для их решения. Уважаемые участники форума, нам выгодно, чтобы вы наращивали свое производство и становились конкурентоспособными не только на местном рынке, но и за пределами Бурятии», – подчеркнул Алексей Цыденов.

Помимо этого, представители холдинга «Сибирский цемент» посетили выставку «Стройиндустрия-2025». Она собрала на одной площадке около 100 компаний-производителей из разных регионов России.

Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
Теги
тимлюйский цементный завод

Все новости

Пьяный стриптизер-самоучка в Улан-Удэ надавал тумаков неблагодарным зрителям
16.04.2025 в 17:10
В форуме «Сделано в Бурятии» приняли участие представители «Сибирского цемента» в дальневосточном регионе
16.04.2025 в 17:06
ВСЖД готова к пожароопасному периоду
16.04.2025 в 16:59
Школьники Бурятии могут съездить в знаменитый лагерь «Орленок»
16.04.2025 в 16:40
29 преступников из Бурятии скрылись от следствия и суда
16.04.2025 в 16:40
В Монголии ученому угрожали убийством
16.04.2025 в 16:27
В Иркутске студенты пришли на помощь инвалидам СВО
16.04.2025 в 15:54
Житель Улан-Удэ лишился денег, доверив свою карту знакомому
16.04.2025 в 15:31
«Слишком много времени прошло»
16.04.2025 в 15:31
В Бурятии определили победителя театрального фестиваля «Алтан Хайша – Золотые ножницы»
16.04.2025 в 15:29
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ впервые прошёл форум производителей «Сделано в Бурятии»
Он стал важной площадкой для обсуждения перспектив развития бизнеса
15.04.2025 в 12:56
РЖД выделили гранты студентам, посвятившим дипломы вопросам развития ВСЖД
В числе получателей грантов два студента Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта
14.04.2025 в 17:34
Компания «Вайлберриз и Рус» запустила «Платформу роста» в Бурятии
Она поможет местным предпринимателям увеличить продажи на маркетплейсе
14.04.2025 в 09:41
Китайцы перестали покупать пиломатериалы в Бурятии
Это больно ударило по лесозаготовителям республики
14.04.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru