Экономика и бизнес 29.04.2025 в 15:37

Сообщение о проведении смешанного аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ЗПИФ недвижимости «Квант»

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Сообщение о проведении смешанного аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ЗПИФ недвижимости «Квант»
Фото: freepik.com
ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» («Организатор торгов», ОГРН 1077760969879) сообщает о проведении смешанного аукциона в электронной форме (продажа имущества методом как понижения, так и повышения цены) (далее - процедура/аукцион). Процедура проводится в целях реализации имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Квант» (Фонд) и с целью поиска покупателя, имеющего возможность предложить наиболее выгодные по экономическим параметрам условия приобретения имущества. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 02 февраля 2010 г. за № 1727-94197977. Процедура проводится по правилам процедуры продажи имущества посредством публичного предложения, предусмотренной регламентом функционирования Торговой секции КОМ Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» (ИНН 7707704692, ЭТП). Место проведения: https://com.roseltorg.ru/.

Предмет торгов/аукциона: право на заключение договора купли-продажи имущества, входящего в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Квант», доверительное управление которым осуществляет ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент». Предметом продажи по Договору купли-продажи является недвижимое имущество:

Лот 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 505,2 кв. м. Этаж: Подвал №б/н. Кадастровый номер: 03:24:022503:272. Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс Европа, д. 11. Начальная цена лота: 8 844 000,00 руб. в т.ч. НДС 1 474 000,00 руб. Цена отсечения: 7 075 200,00 руб., в т.ч. НДС 1 179 200,00 руб.

Лот 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 145,6 кв. м. Этаж: 1. Кадастровый номер: 03:24:022503:259. Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс Европа, д. 11. Начальная цена лота: 4 620 000,00 руб. в т.ч. НДС 770 000,00 руб. Цена отсечения 3 696 000,00 руб., в т.ч. НДС 616 000,00 руб.

Сведения о времени торгов: Срок окончания приема заявок – 28.05.2025 г. до 12:00 по МСК; Начало торгов – 30.05.2025 г. 12: 00 по МСК;

Шаг на понижение: 1% от начальной цены. Шаг на повышение (шаг аукциона): 0,5% от начальной цены.

Для участия в торгах заинтересованное лицо вносит задаток. Размер задатка составляет: лот 1 - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, лот 2 - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Денежные средства необходимые для обеспечения заявки должны быть зачислены заинтересованным лицом на свой Лицевой счет, открытый на ЭТП, в срок не позднее даты и времени подачи заявки на участие. Задаток, внесенный участником, признанным победителем или единственным участником торгов, в отношении которого принято решение о заключении договора, не возвращается и засчитывается в счет оплаты предмета торгов. В остальных случаях, задаток возвращается заявителям. В случае неоплаты имущества победителем торгов (или единственным участником, в отношении которого принято решение о заключении договора) в срок и в порядке, которые установлены договором купли-продажи, такой участник торгов утрачивает внесенный им задаток. Внесенный задаток не возвращается участнику в случае уклонения или отказа участника, ставшего победителем торгов (или в отношении которого принято решение о заключении договора), от подписания договора купли-продажи имущества.

Перечень документов, необходимых для участия в торгах, условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах, а также порядок рассмотрения заявок и проект договора купли-продажи указан в документации к торгам, опубликованной организатором торгов в извещении на сайте ЭТП.

Процедура продажи имущества посредством смешанного аукциона состоит из следующих этапов:

1. Этап процедуры продажи посредством публичного предложения проводится в следующем порядке: В ходе торгов проводится последовательное понижение цены первоначального предложения (начальной цены, указанной в документации) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения. Время приема предложений Участников о цене первоначального предложения - 1 час от времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения. Время ожидания ценовых предложений на каждом «шаге понижения» - 20 минут. В случае подтверждения цены Победителем признается Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других Участников. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион на повышение в порядке, установленном регламентом (аукцион на повышение). Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

2. Этап аукциона (аукцион на повышение) проводится в следующем порядке: При проведении аукциона Участники подают предложения о цене соответствующие увеличению текущей цены на величину равную либо кратную величине «шага аукциона». Время приема предложений участников о цене имущества - 20 минут. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Организатор вправе принять решение о заключении договора купли-продажи имущества с единственным участником торгов, допущенным к участию, при условии подтверждения цены посредством интерфейса ЭТП данным участником на первоначальном или каком-либо из этапов снижения цены.

Повторные торги: В случае если первоначальные торги признаны несостоявшимся и не принято решение о заключении договора с единственным допущенным участником, то Организатор вправе провести четыре этапа повторных торгов. Повторные торги проводятся в месте, форме и порядке аналогичному для первоначальных торгов. Требования для участников повторных торгов совпадают с требованиями для участников первоначальных торгов.

Для повторных торгов устанавливаются следующие даты проведения (подведения итогов), начальные цены, сроки приема заявок и иные параметры: Размер задатка составляет: лот 1 - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, лот 2 - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей; Шаг на повышение (шаг аукциона) - 0,5% от первоначальной цены продажи лота на соответствующем этапе повторных торгов; Шаг на понижение - 1%  от первоначальной цены продажи лота на соответствующем этапе повторных торгов; Минимальная цена продажи лота (цена отсечения) - 80%  от первоначальной цены продажи лота на соответствующем этапе повторных торгов; Первоначальная цена продажи на соответствующем этапе повторных торгов устанавливается в размере минимальной цены продажи лота (цены отсечения) предыдущего этапа торгов. Первоначальная цена продажи для первого этапа повторных торгов: Лот 1 - 7 075 200,00 руб., в т.ч. НДС 1 179 200,00 руб., Лот 2 - 3 696 000,00 руб., в т.ч. НДС 616 000,00 руб.

Номер повторных торгов

Дата окончания подачи заявок

Дата и время проведения торгов (по МСК)

Этап 1

03.06.2025 г. 12 час. 00 мин. 

05.06.2025 12 час. 00 мин. 

Этап 2

09.06.2025 г. 12 час. 00 мин. 

11.06.2025 12 час. 00 мин. 

Этап 3

17.06.2025 г. 12 час. 00 мин. 

19.06.2025 12 час. 00 мин. 

Этап 4

23.06.2025 г. 12 час. 00 мин. 

25.06.2025 12 час. 00 мин. 


В случае если один из повторных торгов состоится и будет выявлен победитель, либо принято решение о заключении договора купли-продажи имущества с единственным допущенным участником, последующие торги отменяются, прием заявок прекращается.

Порядок заключения договора купли-продажи: Организатор торгов не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов направляет победителю торгов (единственному участнику, в отношении которого принято решение о заключении договора) предложение о заключении договора купли-продажи имущества с приложением соответствующего договора. Договор купли-продажи имущества заключается между ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Квант» как Продавцом и Победителем (участником, в отношении которого принято решение о заключении договора) как Покупателем. Продавец заключает с Победителем договор купли-продажи имущества только при условии получения согласия специализированного депозитария Фонда на заключение такого договора в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. №156-ФЗ. Победитель торгов (участник, в отношении которого принято решение о заключении договора) в течение 5 рабочих дней с даты направления Организатором соответствующего предложения о заключении договора купли-продажи имущества обязан подписать договор купли-продажи имущества. Дата договора купли-продажи имущества указывается Продавцом в момент подписания им договора купли-продажи имущества и считается датой заключения договора купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи имущества, за вычетом внесенного ранее задатка (при условии его поступления на расчетный счет Фонда). Все расходы по переходу права собственности от Продавца к Покупателю несет Покупатель.

Ознакомиться с документами, получить более подробную информацию о предмете торгов, порядке проведения процедуры, в том числе об оформлении участия можно на сайте Организатора  http://www.fitam.ru/uit/ или у Организатора процедуры: sales@fitam.ru, Тел.: +7-495-210-17-89, +7-926-377-48-88 (по рабочим дням с 10.00 до 15.00  в офисе организатора по адресу: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6.).
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