В Бурятии начались весенне-полевые работы

В Бурятии торжественно стартовала посевная кампания. Традиционная вспашка «первой борозды» прошла в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Уула» Мухоршибирского района, символизируя начало весенне-полевых работ. Глава Бурятии дал официальный старт посевной кампании.

В 2025 году общая посевная площадь в Бурятии составит 134,2 тыс. гектаров — на 5,8% (7,4 тыс. га) больше, чем в прошлом году. Особое внимание уделяется масличным культурам: их посевы вырастут на 65,9%, достигнув 5,9 тыс. га.

Глава Бурятии Алексей Цыденов лично опробовал технику с системой навигации, что позволяет трактору ехать самостоятельно.

- Я вот попробовал пропахать борозду. Идёт сама с навигацией, трактор сам держит маршрут, сам держит борозду. И ему главное — не мешать. Поэтому я рад, что такая техника есть. Работать стало легче, и я всем молодым говорю: идите в сельское хозяйство! Зарплата хорошая, условия уже не те, что раньше. Пока едешь в тракторе, в процессе работы, можно даже учиться — например, физику повторять. Для студентов это отличная практика, - отметил Глава Бурятии.

В этом году на субсидии для сельхозтехники выделено порядка 135 млн рублей.