Красноярские антипираты вернулись в Бурятию

Борцы за права «Свинки Пеппы» снова кошмарят предпринимателей республики





Арбитражный суд вынес очередную порцию решений по искам некоммерческого партнерства «Красноярск против пиратства». Эта компания ездит по регионам и «отлавливает» предпринимателей, торгующих игрушками, нарушающими авторские права.

Как мы уже писали, «мультяшные войны» идут в Бурятии не первый год. Еще в 2014 году бурятский арбитраж накрыла волна исков от компании Smeshariki GmbH. Они судились за использование персонажей мультфильма «Смешарики». Тогда требовали с одной только предпринимательницы 100 тыс. рублей за незаконное использование персонажей «Крош», «Нюша», «Копатыч», «Совунья». С другой – 225 тыс., с третьего – 200 тыс. рублей.Время от времени вести с полей выдают бурятские приставы. В 2017 году, например, приставы Тарбагатайского района атаковали предпринимателя, «подорвавшегося» на изображениях «Маши и Медведя».В первой половине этого года предпринимателей засудили из-за «Свинки Пеппы», «Героев в масках» и прочих любимцев детей. Среди тех, кого тогда зацепило, – Баир Шагдаров, один из совладельцев торговой группы «Абсолют».Сейчас речь идет о «нарушении исключительного авторского права на медвежонка Tatty Teddy (серии Me to You – серый мишка с синим носом)» - гласит одно из декабрьских решений бурятского арбитража. Романтичный медведь и еще несколько товарных знаков обошлись предпринимателю примерно в 40 тыс. рублей. Еще одного предпринимателя покарали на ту же сумму за «Свинку Пеппу».По сути, компания «Красноярск против пиратства» - лишь посредник в этих спорах. Они приезжают в регион, идут по магазинам, закупают игрушки, нарушающие авторские права, приносят в суд эти самые игрушки и видеозаписи процесса покупки. Естественно, суд встает на их сторону и наказывает нерадивых торговцев.Впрочем, бурятские предприниматели страдают не так уж и масштабно по сравнению с бизнесменами из других регионов. Только за декабрь в картотеке арбитражных дел десятки подобных исков в Иркутской области, Хабаровском крае, Томской области, Красноярском крае, Сахалинской области и так далее. В общем, у красноярских антипиратов проходит настоящий чес по Сибири и Дальнему Востоку.Конечно, нарушать авторские права нехорошо – предприниматели должны это понимать. И, прежде чем выставлять игрушку – персонажа мультфильма или детский рюкзачок с его изображением, они должны хорошенько подумать. Впрочем, вряд ли «Красноярск против пиратства» занимается этой работой исключительно с воспитательной целью. Ведь сумма всех выигранных за год исков по всей стране, скорее всего, составит не один миллион рублей.Вопрос в другом: как эти игрушки попадают на прилавки. Ведь их кто-то производит, чем также нарушает авторские права. Если они произведены в России, то разве не нужно искать и наказывать тех, кто их штампует? А если завезены из других стран, то куда смотрят таможенники?Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com