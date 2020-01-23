В Бурятии на руднике олигарха Дерипаски увольняют более 150 рабочих

Причина – падение спроса на кремний российского производства





На филиале рудника «Черемшанский» акционерного общества «Кремний» в Прибайкальском районе Бурятии сокращают более 150 работников. Об этом сообщается на сайте «Объединения организаций профсоюзов Бурятии».