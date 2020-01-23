В Бурятии на руднике олигарха Дерипаски увольняют более 150 рабочих

На филиале рудника «Черемшанский» акционерного общества «Кремний» в Прибайкальском районе Бурятии сокращают более 150 работников. Об этом сообщается на сайте «Объединения организаций профсоюзов Бурятии».
Причина массового увольнения работников – снижение объемов производства на 2020 год. Первая волна сокращения в количестве 30 человек должна пройти 30 января. Затем до 31 марта пройдет вторая волна сокращений – уволят еще 133 работника.
«Все сокращаемые работники являются высококвалифицированными специалистами. Это машинисты экскаваторов, водители «Белазов», электрогазосварщики, слесари, дробильщики, менеджеры, мастера, маркшейдеры. В связи с сокращением на руднике создана комиссия под председательством и.о.директора, куда вошли руководители структурных подразделений предприятия и председатель профкома», сообщили в профсоюзах.
Председатель первичной профсоюзной организации горно-металлургического профсоюза России «Рудник Черемшанский» Виталий Курило обеспокоен сложившийся непростой ситуацией.
- Наше предприятие в Прибайкальском районе является вторым по значимости по пополнению налогов в бюджет района после Байкальской лесной кампании. Многие работники уже много лет трудятся у нас, у них за плечами семьи, дети. Была стабильность, зарплата была достойная, выплачивалась вовремя и без задержек, условия труда хорошие. И вот теперь люди попадают под сокращение, - рассказал он.
При этом профсоюзный лидер отметил, что массовые увольнения имеют «объективные причины».
- ЗАО СУАЛ Кремний, принадлежащий РУСАЛу, является одним из всего лишь двух заводов в России, который поставляет кристаллизованный кремний высокого качества. Наше головное предприятие находится в Шелехове Иркутской области. К сожалению, в условиях конкуренции с китайским кремнием, который хотя и хуже по качеству, зато намного дешевле, завод в Шелехове столкнулся с малой востребованностью своего кремния. И вот из-за этого и начались по цепочке проблемы. Существенно снизились объемы производства, поэтому предприятие было вынужденно сокращать работников, - объяснил Виталий Курило.
По его словам, на руднике создана комиссия для преимущественного права оставления на работе работников, подлежащих увольнению. Профсоюзный комитет получил уведомление о предстоящем увольнении и расторжении договоров, и теперь постоянно контролирует всю процедуру увольнений по сокращению штатов. Центр занятости населения района уведомлен об этом. Кроме того, сам рудник по возможности предлагает сокращаемым работникам другие работы, соответствующие их квалификации или по нижеоплачиваемой должности.
Основным владельцем компании «РУСАЛ», которой принадлежит рудник в Бурятии, является En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, управляющая активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности. En+ Group в свою очередь, - основной актив российского олигарха, долларового миллиардера Олега Дерипаски.
Отметим, что это уже не первая проблема с предприятием олигарха в Бурятии. Так, в 2013 году объявил о прекращении работы
Селенгинский ЦКК, находящийся в собственности структур бизнесмена. Новость шокировала – сотни работников оказались под угрозой увольнения, жители Селенгинска – под угрозой замерзания. Ведь поселок отапливался котельной ЦКК. После долгих и мучительных разбирательств с митингами, скандалами и угрозами власти Бурятии нашли нового инвестора, который и выкупил комбинат.
Фото: kremlin.ru
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