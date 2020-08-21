Торговые центры Улан-Удэ оказались на грани закрытия

Арендаторы из них бегут, а поток покупателей иссякает





В столице республики торговые центры начинают терять арендаторов и пустеют на глазах. Причин несколько (и все они ведут к печальному для крупной торговли финалу): переход покупателей на онлайн-покупки и обвальное снижение доходов населения. Третья причина экономического упадка ТРЦ – запрет на работу кинотеатров, детских развлекательных площадок, кафе и ресторанов из-за так называемой «эпидемии». Эксперты считают, что бегство и разорение мелких арендаторов являются предвестниками закрытия крупных ТРЦ Бурятии.

- Иначе как безумием трудно назвать решение закрыть кинотеатры и кафе внутри ТРЦ, - считает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Ведь любому здравомыслящему человеку очевидно, что никакой эпидемической опасности столь просторные помещения с огромными потолками и совершенной вентиляцией не представляют.





При этом проблема гораздо глубже, чем просто удар по стремлению многих людей к отдыху. Столкнувшись с искусственными запретами, обвальным падением посещений покупателей и бегством арендаторов, ТРЦ становятся уже не активом, а лишь источником проблем. Крупные помещения необходимо отапливать, снабжать электроэнергией и нести другие расходы.





ТРЦ Capital Mall на проспекте Автомобилистов, 4А, - ранее одно из самых многолюдных мест торговли Улан-Удэ. Автомобильная площадка перед ТРЦ была заполнена автомобилями, а народу в нем было словно сельди в бочке. Теперь все это позади. Торговый центр пустует, занят лишь первый этаж, да и то на самых проходимых местах.- Мы так и не восстановились после того, как разрешили работать после пресловутой «самоизоляции», - рассказывает Наталья, продавец в бутике с маркой известного бренда. - Поначалу был всплеск посещений, а теперь и в выходные никого нет. Только редкие покупатели.Как рассказывает продавец, основной поток Capital Mall формировали семьи с детьми, в том числе приезжие из районов республики. Пока дети смотрели кино, родители ходили по магазинам центра. Но поскольку кинотеатры закрыты, делать в ТРЦ, по сути, нечего, так как самая важная для современного человека развлекательная составляющая просто испарилась. И теперь ТРЦ Capital Mall, потеряв основу, просто торговый центр с неясными перспективами. Еще один удар нанесен по фуд-кортам - многочисленным кафе итальянской и азиатской кухни в центре. Причем удивительно, что обычным кафе и ресторанам разрешается работать, а другие, расположенные в крупных ТРЦ, попали под запрет.- Меня все время удивляет это странное обоснование, почему в ТРЦ нельзя работать кафе - якобы у нас нет отдельного входа, - недоумевает Андрей, бывший повар закрытого в Capital Mall кафе. - Какую связь имеет наличие или отсутствие отдельного входа к распространению вируса, никто толком объяснить не может. Возникает ощущение, что контролирующим структурам, для того чтобы показать начальству свою «кипучую» деятельность, надо хоть кого-то закрыть.Поэтому сегодня в торговом комплексе с посетителями работает только одно кафе на первом этаже, оно организовало «отдельный вход». Остальные, расположенные в центре залов, закрыты ограждающими ленточками.По его словам, в тех же современных кинотеатрах всегда можно обеспечить и проконтролировать социальное дистанцирование. Чего, к примеру, невозможно добиться в переполненных маршрутках, где порой пассажиры «едут на головах» и без соблюдения минимальных санитарных требований. Однако водителям общественного транспорта разрешают плевать на все санитарные правила и масочный режим и зарабатывать деньги. А торговым центрам - нет. Хотя там работают те же ИП, и им тоже нужно кормить свои семьи.Также в Бурятии многие считают верхом глупости приказ бизнесу закрыть детские развлекательные площадки с игровыми автоматами в ТРЦ. Ведь известно, что здоровые дети не подвержены этой эпидемии.- Решение властей лишить нас посещения развлекательных учреждений нарушает наши права и детей, - говорит Наталья Доржиева, участница группы «Домохозяйки Бурятии». - Раньше мы всей семьей почти каждые выходные ходили в торговые центры, чтобы смотреть фильмы, и для детей это был настоящий праздник. Там же проводили дни рождения и отмечали другие семейные события. Но нас этой возможности лишили под выдуманным, по сути, предлогом.Как отмечает Наталья, зимой вообще будет непонятно, куда ходить с детьми.- Просто злость на них возникает, когда представляешь, что придется в морозы сидеть в четырех стенах, не имея возможности даже сходить с детьми в кинотеатры и кафе, — говорит она.По словам Анатолия Думнова, там, где имеются двойные стандарты, а в случае ТРЦ они налицо, можно искать сговор и будущий передел рынков.- В данном случае есть вероятность, что ТРЦ искусственно обескровливают до состояния, когда появится возможность их разорить с целью скупить по дешевке, - продолжает он. - А когда объявят о победе над «страшным» коронавирусом, у многих ТРЦ могут появиться новые хозяева.Тем не менее будущее разорение торговых предприятий, похоже, мало кого волнует. Ведь, согласно статистике, с торговлей в Бурятии в полном порядке. Так, по обеспеченности населения площадью торговых объектов в расчете на 1000 жителей республики Бурятия с 681 квадратным метром занимает одно из самых высоких мест среди городов России. Что-что, а торговать мы научились. Другой вопрос, ситуация очень быстро меняется, и гибель крупных торговых комплексов с сотнями арендаторов в каждом может быстро включить Бурятию в число самых проблемных регионов.При этом с углублением кризиса (а он и не думает останавливаться) и продолжением политики властей на запрет экономической деятельности возникает эффект экономического цунами, который может распространиться по экономике Бурятии.Экономисты говорят, что когда люди перестают ходить в кинотеатры и кафе, то их владельцы не могут платить аренду. Расходы расположенных в ТРЦ магазинов и бутиков настолько высоки, что при сокращении трафика они сворачивают бизнес. Расходы торгового центра также высоки, и он не может снизить аренду, чтобы покрыть недостачу в выручке у арендаторов. ТРЦ пустеет на глазах. И поскольку здание без арендаторов ничего не стоит, являясь лишь ямой для расходов, то оно банкротится.Банк, выдавший кредит на строительство ТРЦ, списывает убытки и перевешивает их в стоимость следующего кредита, пока сам не ложится на бок. В общем, гибель каждого торгового кита очень опасна. И региональным властям пора завершать эпопею с «самоизоляцией», позволив крупным торговым центрам нормально работать.Кстати, по данным экспертов, в России в 2020 году закрылись 1 млн 95 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Большинство из них пополнили армию безработных. В том числе из-за совершенно бездумной и вредной для общества «карантинной» политики властей.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»