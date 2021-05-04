Резидент промпарка Бурятии будет делать мебель для объектов, строящихся в рамках нацпроектов

Производитель уже изготавливает мебель для библиотек по программе «Библиотека нового поколения»



Управляющая компания промышленного парка Республики Бурятия совместно с резидентом ООО «Джаст» проработали вопрос серийного производства мебели для школ, детских садов и иных учреждений, которые строятся в рамках реализации национальных проектов в Бурятии. Производитель мебели готов производить необходимую продукцию. Компания «Джаст» планирует увеличить производственные мощности для снижения себестоимости и увеличения объемов производства, что способствует целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба Минпромторга Бурятии.



«Приятно, когда есть результат. Я очень благодарен за плодотворное сотрудничество и содействие в развитии компании. Мы со своей стороны будем прикладывать все усилия по выпуску новой продукции и увеличению объемов производств», - отметил Егор Маганов, руководитель ООО «Джаст».



Производитель мебели уже приступил к исполнению государственного контракта по Национальному проекту «Культура» по изготовлению мебели для библиотек по программе «Библиотека нового поколения».



Предварительная договоренность об участии резидентов промышленного парка Бурятии по производству необходимой продукции для исполнения мероприятий Национальных проектов и снижения ввоза объема продукции из других регионов России, была достигнута на встрече заместителя председателя правительства - министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антона Виноградова с резидентами промышленного парка Республики Бурятия и руководством Комитета по проектному управлению администрации главы Республики Бурятии, а также других министерств и ведомств, ответственных за реализацию национальных проектов.



«По поручению главы Бурятии мы создаём собственную производственную цепочку от производства до сбыта на территории республики, чтобы стимулировать местных производителей, дать возможность нашим резидентам реализовать свою продукцию»,- отметил зампред правительства- министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.



Фото: пресс-служба Минпромторга Бурятии

