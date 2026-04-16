Культура 16.04.2026 в 09:30

Еще один уроженец Бурятии спел на шоу Андрея Малахова

Свою мечту исполнил Сергей Бураченков
Текст: Карина Перова
Фото: Баргузин-инфо.24/7

Еще один житель Бурятии принял участие в передаче «Песни от всей души» (12+) с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1». Свою мечту исполнил Сергей Бураченков из Баргузинского района.

По словам мужчины, он шел к этому значимому событию 10 лет. Также он передал подарок от земляков участнику группы «Белый День» Валерию Сёмину.

«Очень волнуюсь и в то же время безумно рад прожить этот момент вместе с вами. Спасибо каждому, кто был рядом – кто верил, переживал. Вы – огромная моя поддержка!», - отметил Сергей.

Выпуск выйдет в эфир в это воскресенье в 17:50.

Ранее «Номер один» писал, как уроженец Бурятии с маленькой дочкой исполнили на этом шоу песню «А река течет».

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
