Еще один уроженец Бурятии спел на шоу Андрея Малахова

Еще один житель Бурятии принял участие в передаче «Песни от всей души» (12+) с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1». Свою мечту исполнил Сергей Бураченков из Баргузинского района.

По словам мужчины, он шел к этому значимому событию 10 лет. Также он передал подарок от земляков участнику группы «Белый День» Валерию Сёмину.

«Очень волнуюсь и в то же время безумно рад прожить этот момент вместе с вами. Спасибо каждому, кто был рядом – кто верил, переживал. Вы – огромная моя поддержка!», - отметил Сергей.

Выпуск выйдет в эфир в это воскресенье в 17:50.

