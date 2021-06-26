Житель Улан-Удэ намеривался получить по почте 1 кг наркотиков

Но его задержали и осудили

Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в покушении на «незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».В судебном заседании установлено, что молодой человек намеревался получить по почте 1 кг наркотического средства для дальнейшего сбыта. Кроме того, он оборудовал тайники, в которые поместил наркотики в общем количестве около 5 г также с целью сбыта.Уголовное дело судом рассмотрено в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.