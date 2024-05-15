Жителя Бурятии оштрафовали за брошенный окурок на 10 тысяч рублей

Днем в Гусиноозерске сработала кнопка тревожной сигнализации на водонасосной станции. По сигналу тревоги не место незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили троих нарушителей и горящую сухую траву возле забора. Потушив возгорание, правоохранители задержали граждан.

Как оказалось, трое местных жителей решили сократить путь и пройти через территорию водонасосной станции. Для этого они повредили ограждение и вышли с другой стороны. Один из них при этом бросил непотушенный окурок, от которого загорелась трава у забора. Нарушителей заметил сторож объекта и сразу нажал «тревожную кнопку».

Задержанных - двух мужчин и женщину - доставили в полицию. За нарушение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима на ранее судимого 43-летнего гражданина составили административный протокол. Ему придется оплатить штраф в размере 10 000 рублей.

Фото: Росгвардия Бурятии