Житель Селенгинского района оплатил долги только после ареста автомобиля. На него уже было возбуждено 14 исполнительных производств в службе судебных приставов. В «коллекции» должника значились: кредитная и налоговая задолженности, неоплаченные штрафы ГИБДД и коммунальные услуги.

После проверки имущественного положения мужчины выяснилось, что у него в собственности находятся два автомобиля. Поскольку установить местонахождение имущества не удалось, автомобили были объявлены в розыск.

- Судебным приставам удалось обнаружить одну из машин в Улан-Удэ. Иномарка марки «Nissan AD» была передана на ответственное хранение в специализированную организацию, а должнику дан 10-дневный срок для уплаты задолженности. В противном случае, после проведения оценки автомобиль был бы реализован, а вырученные денежные средства пошли бы в счет погашения задолженности по исполнительным производствам, - отмечают в УФССП по республике Бурятия.

После того, как у должника забрали автомобиль, должник рассчитался с задолженностью в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Фото: Номер один