Общество 15.05.2024 в 12:47

В Улан-Удэ провели ревизию упавших во время шторма деревьев

Как отметили в мэрии, ни одно подрезанное дерево не упало
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ провели ревизию упавших во время шторма деревьев
В Улан-Удэ Комитет городского хозяйства совместно с Комбинатом по благоустройству провели ревизию всех упавших в городе после штормового ветра деревьев. Провести осмотр упавших деревьев ранее поручил на планерном совещание мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

– Прошу обследовать, какие деревья падали. Считаю, что правильно была проведена работа по уборке с городских улиц старых, больных, ветхих деревьев, которые создавали угрозу для жителей. Они могли упасть и нанести увечья людям или повредить имущество. Сейчас идут строительные работы, прошу строителей быть аккуратнее, особенно работающих на технике вблизи городских зеленых насаждений, чтобы не повредить деревья, - поручил Игорь Шутенков.

Как отмечают городские власти, ревизия показала, что упавшие деревья не были своевременно подрезаны.

«Проводимая в последние годы комплексная работа с зелеными насаждениями доказала свою эффективность. Разросшиеся подрезанные деревья не представляют опасности для электросетей, имущества, жизни и здоровья горожан. В городских условиях работы по омолаживанию, формированию кроны деревьев – жизненно необходимая процедура. Специалисты знают, какие конкретно деревья нужно подрезать и, как именно, решают на месте. Сначала удаляют сухие и аварийные ветви, укорачивают толстые и длинные ветки, затем начинают формировать крону и убирать поросль. Сразу после формирования кроны деревья выглядят не очень эстетично, но через некоторое время они вновь становятся пышными и зелеными. Например, по ул. Иволгинской спустя время уже видны результаты работы. Она стала вновь зеленой и при этом безопасной для горожан, машин и электросетей», - рассказали в мэрии города.

В Улан-Удэ массовое озеленение проходило в основном в 50-60-е годы прошлого века. Потом уход за деревьями был нерегулярным, осуществлялся непрофильными учреждениями, а часто и вовсе отсутствовал. Новый виток комплексной работы с зелеными насаждениями стартовал в Улан-Удэ в 2019 году. С этого времени в Улан-Удэ высажено более 70 тысяч саженцев на общественных территориях и 25 тысяч - на придомовых пространствах.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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