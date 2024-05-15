В Улан-Удэ трещит по швам новый стадион

Стадион школы № 55 в Зверосовхозе построили в 2023 году за 28 миллионов рублей, причем 4 млн. рублей из них было отдельно выделено на фонари и ограждение, которых нет сейчас на стадионе.

Новый стадион потихоньку разрушается – отрывается покрытие беговых дорожек, порвана сетка на футбольных воротах.









- На ограде, по подсчетам, не доделали 162 метра. Между тем, работу уже приняли и оплатили, - сообщили в Народном фронте Бурятии.

Отсутствие ограждения не дает покоя местным жителям. В дом по улице Шукшина, 5в ежедневно прилетают мячи. Жители сетуют на вмятины и повреждения на заборе и на непрошенных гостей, перелезающих к ним в поисках мяча.

На обращения жителей заказчик нового стадиона - комитет по образованию города Улан-Удэ ответил, что планирует в этом году выделить еще почти 2 млн. рублей на ограждение.

Обоснованность затрат предстоит выяснять прокуратуре, куда уже отправлено заявление.





Фото: скриншот видео ОНФ в республике Бурятия