На Верхней Березовке в Улан-Удэ вновь обнаружили следы медведя

Горожан просят быть аккуратнее во время прогулок



В пригороде столицы Бурятии вновь заметили следы медведя. Читатели паблика «Весь Улан-Удэ» поделились фотографиями, на которых запечатлены отпечатки лап бурых обитателей леса. Снимки сделаны на Верхней Березовке. Жителей призывают быть аккуратнее во время прогулок.



- Сегодня была легкая прогулка до Серебряного ручья. И совсем не ожидали встретить на тропе след медведя. Знакомый лесник сказал, что это след маленького медведя, значит, рядом где то ходит мама медведица! Также знакомые видели след медведя на тропе «Гребешки». Что-то совсем стало тревожно ходить даже по Верхней Березовке. Будьте осторожны! – предупреждает автор снимков.







В комментариях улан-удэнцы высказали разные предположения по поводу участившихся встреч со следами косолапых. «Неудивительно! Раньше по окрестностям вблизи леса бегали собаки, они отпугивали диких зверей», «Медведям не дают жизни в тайге. Вот они и решили в ответочку сделать ход. Напомнить, так сказать, кто у кого в гостях!», «Какой-то странный медведь, вернее отпечаток. Скорее йети это», пишут в паблике.







- Следы медведя в километре от Этнографического музея. Обнаружены на тропе здоровья. Полиция принимает меры. Бурприроднадзор привлечет охотников для отслеживания. Видимо в локдаун была такая тишина, что даже медведи к городу вышли, - написал он в своем Instagram.





фото: "Весь Улан-Удэ" В пригороде столицы Бурятии вновь заметили следы медведя. Читатели паблика «Весь Улан-Удэ» поделились фотографиями, на которых запечатлены отпечатки лап бурых обитателей леса. Снимки сделаны на Верхней Березовке. Жителей призывают быть аккуратнее во время прогулок.- Сегодня была легкая прогулка до Серебряного ручья. И совсем не ожидали встретить на тропе след медведя. Знакомый лесник сказал, что это след маленького медведя, значит, рядом где то ходит мама медведица! Также знакомые видели след медведя на тропе «Гребешки». Что-то совсем стало тревожно ходить даже по Верхней Березовке. Будьте осторожны! – предупреждает автор снимков.В комментариях улан-удэнцы высказали разные предположения по поводу участившихся встреч со следами косолапых. «Неудивительно! Раньше по окрестностям вблизи леса бегали собаки, они отпугивали диких зверей», «Медведям не дают жизни в тайге. Вот они и решили в ответочку сделать ход. Напомнить, так сказать, кто у кого в гостях!», «Какой-то странный медведь, вернее отпечаток. Скорее йети это», пишут в паблике. Напомним , недавно об обнаружении следов медведя недалеко от Этнографического музея сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов.- Следы медведя в километре от Этнографического музея. Обнаружены на тропе здоровья. Полиция принимает меры. Бурприроднадзор привлечет охотников для отслеживания. Видимо в локдаун была такая тишина, что даже медведи к городу вышли, - написал он в своем Instagram.фото: "Весь Улан-Удэ"

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