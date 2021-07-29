В Бурятии спасителем тонущей девочки оказался подросток

Он вытащил ребенка на берег и пытался оказать первую помощь



Территориальный центр медицины катастроф сообщил некоторые подробности спасения 11-летней девочки, которая днём 27 июля едва не утонула на реке Муя. Как выяснилось, прохожим, спасшим девочку, был 14-летний подросток.

«Проходящий мимо 14-летний подросток бросился ей на помощь, вынес на берег и до приезда врачей пытался оказать девочке первую помощь. Прибывшей на место происшествия бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в Муйскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. Специалистами санитарной авиации ТЦМК и специалистами ДРКБ проведена консультация по лечению. После оценки транспортабельности девочки, было принято решение об эвакуации. Силами санитарной авиации бортом Л-410 девочка эвакуирована в отделение реанимации Детской республиканской клинической больницы», - рассказали в ТЦМК.



Напомним, девочка отдыхала на берегу реки без присмотра взрослых, с ней была только несовершеннолетняя подруга.



Фото: МЧС Бурятии «Проходящий мимо 14-летний подросток бросился ей на помощь, вынес на берег и до приезда врачей пытался оказать девочке первую помощь. Прибывшей на место происшествия бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в Муйскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. Специалистами санитарной авиации ТЦМК и специалистами ДРКБ проведена консультация по лечению. После оценки транспортабельности девочки, было принято решение об эвакуации. Силами санитарной авиации бортом Л-410 девочка эвакуирована в отделение реанимации Детской республиканской клинической больницы», - рассказали в ТЦМК.Напомним, девочка отдыхала на берегу реки без присмотра взрослых, с ней была только несовершеннолетняя подруга.Фото: МЧС Бурятии

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