В Улан-Удэ 16-летний школьник обворовал трех спящих бабушек

Юный рецидивист совершил целую серию мелких краж



В Улан-Удэ полиция задержала несовершеннолетнего в целой серии имущественных преступлений. 16-летний школьник подозревается в пяти преступлениях, все они были совершены в июле этого года.



Сначала молодой человек похитил из подъезда многоквартирного дома на улице Конечной спортивный велосипед, который в тот же день сдал в скупку. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Спустя некоторое время ночью он совершил кражи из киоска мороженого рядом с площадью Советов, откуда забрал мелочь, и павильона на улице Ленина, где похитил Wi-Fi роутер. В помещения парень проник путем взлома входных дверей.



11 июля им были совершены сразу два преступления. На улице Корабельной юноша угнал припаркованный рядом с многоквартирным домом «ВАЗ», на котором отправился кататься. Злоумышленник воспользовался тем, что двери машины не были заперты, а ключ находился в замке зажигания. В одной из точек своего «автопутешествия» - садоводческом товариществе в Заиграевском районе – ночью похитил имущество из дачного дома.



«Приметив открытую калитку, парень свободно зашел в помещение, где в это время спали три бабушки. Сначала он прихватил телефон из тумбочки, затем взял из сумки, висящей рядом с входной дверью, кошелек с деньгами в сумме 300 рублей», - рассказали в МВД Бурятии.



В полиции отметили, что школьник ранее уже был судим и имел условный срок за квартирную кражу. За кражи и угон авто в отношении него возбуждены новые уголовные дела.







фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.