В Бурятии продолжают поиски утонувших людей

Спасатели ищут тех, кто не смог выбраться из водяного плена в период с 4 марта по 30 июля



31 июля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы проводили поисковые работы по обнаружению утонувших в период с 4 марта по 30 июля. Всего их 8 человек, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



"Спасатели обследовали акваторию р. Курба от н.п. Унэгэтэй до н.п. Онохой протяженностью 40 км. Поиск результатов не дал. Работы продолжаются на р. Уда, в которую врадает Курба", - добавили в ведомстве.



Фото: pixabay.com



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