В Бурятии разыскивают двух пропавших жителей Закаменского района

Один из них ушел из дома 19 июля, другой – 8 августа





15 августа в полицию Закаменска поступило заявление о пропаже 39-летнего Романа Жапова. Его родственники сообщили, что мужчина ушел из дома 8 августа и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.





Приметы: азиатской внешности, на вид около 40 лет, рост 175 см, плотного телосложения.Также полицейские Закаменского района продолжают розыск 25-летнего Эрдэма Гармаева, который 19 июля в 16.30 ушел из дома и не вернулся.Приметы: азиатской внешности, на вид 23 – 25 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы темного цвета.Был одет: черная кепка, куртка черного цвета, трико черного цвета, с карманами, на которых имеется узор в виде орнамента, черные кожаные кроссовки.Особые приметы: на правом предплечье имеется татуировка в виде орнамента.При наличии какой-либо информации о разыскиваемых или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30137) 4–54 –10, 8-908-598-79-05; 8-902-166-58-75-или 102 (112).