Общество 12.05.2024 в 09:58

Жители Бурятии делятся фотографиями северного сияния

Редкое природное явление зафиксировали во многих районах республики
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии делятся фотографиями северного сияния
Сегодня ночью жители многих районов Бурятии могли наблюдать северное сияние – редкое в наших широтах природное явление, вызванное мощными вспышками на солнце. Так, сияние зафиксировали в Кижингинском, Селенгинском, Джидинском, Иволгинском и других районах республики.


Напомним, в первой половине дня 11 мая на Землю обрушилась сильная геомагнитная буря. Она стала результатом мощных вспышек на Солнце, произошедших 8-9 мая.


Как пояснили РИА в Институте космических исследований РАН, за минувшие трое суток Солнце выбросило в сторону Земли четыре крупных облака плазмы. Часть их слилась в пути в единый объект, который ударил по магнитному полю Земли. Это вызвало сильнейший за последние 20 лет геомагнитный шторм.

Фото: Джида-инфо.24/7, Кижинга-инфо.24/7, Иволга-инфо.24/7
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