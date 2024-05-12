Жители Бурятии делятся фотографиями северного сияния

Сегодня ночью жители многих районов Бурятии могли наблюдать северное сияние – редкое в наших широтах природное явление, вызванное мощными вспышками на солнце. Так, сияние зафиксировали в Кижингинском, Селенгинском, Джидинском, Иволгинском и других районах республики.









Напомним, в первой половине дня 11 мая на Землю обрушилась сильная геомагнитная буря . Она стала результатом мощных вспышек на Солнце, произошедших 8-9 мая.





Как пояснили РИА в Институте космических исследований РАН, за минувшие трое суток Солнце выбросило в сторону Земли четыре крупных облака плазмы. Часть их слилась в пути в единый объект, который ударил по магнитному полю Земли. Это вызвало сильнейший за последние 20 лет геомагнитный шторм.Фото: Джида-инфо.24/7, Кижинга-инфо.24/7, Иволга-инфо.24/7