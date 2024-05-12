Происшествия 12.05.2024 в 16:07

Житель Бурятии потерял 300 тысяч при попытке устроиться на удаленную работу

Под видом работодателя скрывались аферисты, которые получили доступ к счетам сельчанина
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии потерял 300 тысяч при попытке устроиться на удаленную работу
В полицию Кабанского района поступило заявление о мошенничестве от местного жителя. Как рассказали в МВД Бурятии, сельчанин нашел в интернете объявление об удаленном заработке по тестированию приложений. Он связался с работодателями, чтобы узнать условия работы.

Менеджер компании объяснил, что для начала мужчине необходимо заполнить анкету, рассказав о своем образовании и опыте работы. Сельчанин заполнил необходимые данные и его уведомили, что он подходит под требования, но сначала необходимо пройти обучение по работе с программой.

Кандидату направили ссылку с установочным файлом и ссылку на психологическую анкету, после которой наставник должен был провести обучение. Гражданин проверил файл на вирусы, запустил установку программы на свой телефон и приступил к заполнению психологической анкеты, направленной работодателем.

Спустя час менеджер отдела кадров уведомил мужчину, что в первом файле установщике выявлена системная ошибка и направил ссылку на другую программу. Система безопасности телефона уведомила владельца, что данный файл является вредоносным, и он отказался от установки. А затем обнаружил, что с его счетов совершен ряд переводов на сумму 300 тысяч рублей.

Сельчанин сознал, что все это время мошенники отвлекали его специально, а запустив первый файл, он предоставил доступ злоумышленникам к своему смартфону. Мужчина сразу позвонил на «горячую линию» банка, заблокировал счета и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: «Номер один»
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