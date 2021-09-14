В Улан-Удэ умер один из участников тройного ДТП в Солдатском

36-летний мужчина скончался через 5 дней после аварии
Вечером 13 сентября в больнице Улан-Удэ 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Лаурель» - один из участников тройного ДТП, случившегося 8 сентября в районе поселка Солдатский. Об этом сообщили в ГИБДД Бурятии.
Напомним, утром 8 сентября на повороте в поселок Солдатский произошло столкновение трех автомашин: «Ниссан Лаурель», «Тойота Виш» и «Тойота Приус». Водители «Ниссана» и «Тойоты Виш» получили травмы различной степени тяжести, оба мужчины были госпитализированы.
Фото: ГИБДД Бурятии
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