14.10.2021
В Бурятии пьяная водитель без прав попала в серьезное ДТП

В Бурятии пьяная водитель без прав попала в серьезное ДТП

Женщина не справилась с управлением и перевернулась

ДТП произошло в Тункинском районе 13 октября. 37-летняя водитель автомобиля «Тойота Виш» без прав, в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила опрокидывание, сообщили в ГИБДД Бурятии.

"В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирована в районную больницу. Автомобиль пьяной дамы  перемещен на специализированную штрафстоянку", - добавили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП


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