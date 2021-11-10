В Бурятии полиция разгромила банду наркодельцов

Ее члены задержаны и вскоре предстанут перед судом



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, обвиняемых в сбыте наркотиков.

Как сообщили в республиканском МВД, с июля 2019 года трое жителей села Дэбэн Селенгинского района в возрасте от 34 до 48 лет, в том числе женщина, заготавливали крупные партии наркотиков каннабисного происхождения. Затем, по договоренности с водителями транспортных компаний, готовые наркотики доставлялись в Гусиноозерск 47-летнему лидеру организованной группы. После получения запрещенных веществ мужчина подыскивал покупателей и реализовывал наркотики.



«В ходе обысков у участников организованной группы изъяты гашиш и марихуана в крупном размере, а также предназначенное для изготовления наркотических средств оборудование и упаковочный материал», - рассказали в полиции.



В случае, если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит до 20 лет лишения свободы.



Фото: МВД Бурятии Как сообщили в республиканском МВД, с июля 2019 года трое жителей села Дэбэн Селенгинского района в возрасте от 34 до 48 лет, в том числе женщина, заготавливали крупные партии наркотиков каннабисного происхождения. Затем, по договоренности с водителями транспортных компаний, готовые наркотики доставлялись в Гусиноозерск 47-летнему лидеру организованной группы. После получения запрещенных веществ мужчина подыскивал покупателей и реализовывал наркотики.«В ходе обысков у участников организованной группы изъяты гашиш и марихуана в крупном размере, а также предназначенное для изготовления наркотических средств оборудование и упаковочный материал», - рассказали в полиции.В случае, если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит до 20 лет лишения свободы.Фото: МВД Бурятии

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