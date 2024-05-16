В Бурятии тушат два лесных пожара

На утро 16 мая в Бурятии продолжали тушить два лесных пожара в Муйском и Прибайкальском районах. В Муйском районе возгорание возникло из-за замыкания на линии электропередач, в Прибайкальском районе - из-за неосторожного обращения с огнем.«На тушении работают 114 пожарных-десантника, 12 человек из числа лесной охраны. Задействовано 8 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 900 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Новых возгораний в лесах республики пока не обнаружено.Фото: РАЛХ