Происшествия 16.05.2024 в 10:23
В Бурятии тушат два лесных пожара
В борьбе с огнем задействовано более ста человек
Текст: Андрей Константинов
На утро 16 мая в Бурятии продолжали тушить два лесных пожара в Муйском и Прибайкальском районах. В Муйском районе возгорание возникло из-за замыкания на линии электропередач, в Прибайкальском районе - из-за неосторожного обращения с огнем.
«На тушении работают 114 пожарных-десантника, 12 человек из числа лесной охраны. Задействовано 8 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 900 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Новых возгораний в лесах республики пока не обнаружено.
Фото: РАЛХ
«На тушении работают 114 пожарных-десантника, 12 человек из числа лесной охраны. Задействовано 8 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 900 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Новых возгораний в лесах республики пока не обнаружено.
Фото: РАЛХ
ТегиЛесной пожар