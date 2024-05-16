Общество 16.05.2024 в 10:29

Пенсионеров Бурятии приглашают в Университет третьего возраста

Там они смогут разнообразить свой досуг и получить новые полезные знания и навыки
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Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсионеров Бурятии приглашают в Университет третьего возраста

Университет третьего возраста – это образовательно-досуговый проект для людей старшего поколения и их самореализации.

- С 2011 года в Университете третьего возраста г. Улан-Удэ ведется работа по организации активного досуга пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями для поддержания их социального статуса и продления активного долголетия, - сообщили в минсоцзащиты РБ.

Всего в Университете ведут работу 19 факультетов по трем направлениям: спортивно-оздоровительное (народные танцы, здоровье, социальный туризм, спортивно-оздоровительный), творческое (народные ремесла, культура и искусство, поэтические творчество, фотодело, кройка и шитье и др.) и образовательное (компьютерная грамотность, социально-правовой, финансовая грамотность и др.). 

Занятия проводятся по разным адресам: в помещениях Специализированного жилого дома инвалидов-колясочников им. Эржены Будаевой, досуговых центров для пенсионеров, библиотек, спортивных комплексов, спортивных залов и образовательных учреждений города.

С работой факультетов Университета можно ознакомиться на официальном сайте Минсоцзащиты Бурятии https://egov-buryatia.ru/minsoc/index.php.

Информация о планируемых мероприятиях для людей старшего возраста во всех районах республики (активности, событийная повестка, диалоговые площадки, выездные мероприятия и т.п.) публикуется здесь http://www.cspn-rb.ru/aktivnoe_dolgoletie/aktivnosti/index.php

Записаться в Университет третьего возраста горожане пенсионного возраста могут в рабочие дни по тел.: 23-28-67 либо обратиться лично: Бульвар К. Маркса, д.14, каб. 2. (Управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ). 


Фото: минсоцзащиты РБ

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