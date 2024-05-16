Происшествия 16.05.2024 в 09:06

В Улан-Удэ к поискам пропавшего школьника подключились волонтеры

Подросток ушел из дома 13 мая и не вернулся
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ к поискам пропавшего школьника подключились волонтеры
В Улан-Удэ волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» подключились к поискам 15-летнего Артема Литвинцева. Напомним, ранним утром 13 мая подросток ушел из дома по ул. Панфилова и не вернулся. Ранее не уходил.

Приметы: европейской внешности, на вид 14-15 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза зеленые.

Был одет: черная толстовка, с белым рукавом, с капюшоном, трико черного цвета, серые кроссовки.

При наличии информации о местонахождении подростка МВД Бурятии просит сообщить по тел: 8 (3012) 29-56-71, 29-58-02, 29-58-73.

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