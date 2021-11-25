В Улан-Удэ строители нового моста оставили несколько улиц без воды

При производстве земляных работ они повредили водопровод





Ранним утром 25 ноября в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» поступило сообщение о повреждении водопровода подрядчиком строительства третьего моста через Уду. На место выехала дежурная бригада «Водоканала». Ремонтники нашли место аварии и откачали воду из котлована.

«С 5 утра холодное водоснабжение было ограничено на улицах Ермаковского (частично), Гоголя, Пятницкого, Оцимика, Дальненагорная, поселок Лазо, промбазы. Всего около 30 частных домов и 8 двухэтажных домов. Уже в 07.55 аварийную ситуацию частично локализовали, без холодного водоснабжения пока находятся поселок Лазо 33, 67, 33, ул. Дальненагорная 46, 30, 26, 24, 40. Ориентировочно к 13 часам ремонтные работы будут завершены, холодное водоснабжение по всем оставшимся адресам восстановлено», - рассказали в МУП «Водоканал».Фото: мэрия Улан-Удэ