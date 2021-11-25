В пригороде Улан-Удэ «Хонда» на полном ходу влетела в отбойник

ДТП попало на камеру наблюдения





Установленная на трассе «Байкал» в районе отворота на Тулунжу камера ЦАФАП ГИБДД зафиксировала момент необычного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль «Хонда Фит» при выезде на федеральную автодорогу с улицы Дальнегурульбинская не снижая скорости пересекает трассу и таранит отбойник. Затем машина откатывается назад, создавая аварийную ситуацию для едущих по дороге автомобилей. К счастью, водители успевают среагировать и остановиться либо объехать попавшую в аварию «Хонду».











Как сообщили в ГИБДД Бурятии, ДТП произошло около 9 часов вечера 22 ноября. Управлял «Хондой» 22-летний молодой человек. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.В Госавтоинспекции отметили, что на данном участке дороги введён в эксплуатацию новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камера регистрирует нарушения правил проезда перекрестков, в том числе на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение движения по полосам, а также превышение скорости и движение по обочинам.Фото и видео: ГИБДД Бурятии