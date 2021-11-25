Иркутянин, насмерть сбивший двух подростков в Улан-Удэ, обжаловал приговор

Осужденный водитель обратился сразу в кассацию



История с трагической гибелью двух подростков в Улан-Удэ в феврале этого года получила неожиданное продолжение. Как стало известно «Номер один», осужденный за смертельное ДТП житель Иркутска обжаловал приговор в кассационной инстанции.

Напомним, вечером 23 февраля на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 38-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.



Как выяснилось, за рулем автомобиля был 38-летний житель Иркутска, ранее судимый за угон и убийство. В Улан-Удэ он приехал в гости к сестре, а затем, выпив, угнал машину у ее сожителя, решив покататься по городу.



Злоумышленнику инкриминировали две статьи УК РФ: угон и нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП.



В июне Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес иркутянину приговор: его признали виновным и приговорили



Отметим, осужденный не стал подавать апелляционную жалобу, и приговор вступил в законную силу. Однако затем он по каким-то причинам все же решил обжаловать судебное решение, обратившись сразу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово. Сегодня его жалоба была зарегистрирована, дата рассмотрения дела пока не назначена.



Фото: ГИБДД Бурятии Напомним, вечером 23 февраля на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 38-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.Как выяснилось, за рулем автомобиля был 38-летний житель Иркутска, ранее судимый за угон и убийство. В Улан-Удэ он приехал в гости к сестре, а затем, выпив, угнал машину у ее сожителя, решив покататься по городу.Злоумышленнику инкриминировали две статьи УК РФ: угон и нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП.В июне Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес иркутянину приговор: его признали виновным и приговорили к 15 годам колонии строгого режима.Отметим, осужденный не стал подавать апелляционную жалобу, и приговор вступил в законную силу. Однако затем он по каким-то причинам все же решил обжаловать судебное решение, обратившись сразу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово. Сегодня его жалоба была зарегистрирована, дата рассмотрения дела пока не назначена.Фото: ГИБДД Бурятии

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