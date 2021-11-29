В Улан-Удэ без вести пропала 50-летняя горожанка

Женщина с августа не выходит на связь и, возможно, бродяжничает



Сотрудники полиции разыскивают 50-летнюю жительницу Улан-Удэ Ирину Бальчинову, которая ушла из дома в августе этого года и до сих пор не выходит на связь с родственниками. Заявление о ее пропаже поступило в полицию 22 ноября.







Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие, носит очки с диоптриями.



Была одета: куртка синего цвета, футболка белая с рисунками смайликов, джинсы черного цвета, кроссовки светло-серые. При себе имела сумку дамскую светло-коричневого цвета.



Возможно, бродяжничает.



При наличии какой-либо информации о данной гражданке или ее местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(964)406-96-02, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).



Фото: пресс-служба МВД по Бурятии, "Номер один"

Сотрудники полиции разыскивают 50-летнюю жительницу Улан-Удэ Ирину Бальчинову, которая ушла из дома в августе этого года и до сих пор не выходит на связь с родственниками. Заявление о ее пропаже поступило в полицию 22 ноября.Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие, носит очки с диоптриями.Была одета: куртка синего цвета, футболка белая с рисунками смайликов, джинсы черного цвета, кроссовки светло-серые. При себе имела сумку дамскую светло-коричневого цвета.Возможно, бродяжничает.Фото: пресс-служба МВД по Бурятии, "Номер один"

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