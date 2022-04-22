Жителей Гусиноозерска напугал подозрительный мужчина, который следит за девушками и детьми

"Девушки, будьте осторожнее, не ходите поздно одни! По Гусинке ходит какой-то мужик, преследует. Худощавого телосложения, рост около 175, в черной шапке и черной куртке, возраст примерно около 30. Я возвращалась домой поздно, он шёл за мной от ул. Гагарина, где находится общежитие, дошёл до соседнего подъезда моего дома, т.к. сотрудники Росгвардии остановились на машине и подождали когда я зайду, притворился что набирает номер и сразу убежал. Если бы не ребята, я бы наверное дойти не успела"

"Я утром такого видела стоял на углу дома меня увидел и пошёл в мою сторону шёл позади меня но потом исчез куда-то. Было уже светло но всё равно страшно";



"Вчера где-то 19:30 в районе сквера (4я школа) похожий мужчина высматривал ребятишек, показалось подозрительно";



"Зимой этого года я проходила мимо киоска "Золотой ключик", ... там стоял мужчина, ... я прошла мимо и он пошёл следом за мной. И так он шёл до 2 микрорайона, пока не вышел мой сын, а он так стоял возле магазина "Нарек" и глазел на нас, так-то жутковато стало";

"В парке тоже самое, гуляйте аккуратно"