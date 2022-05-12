Житель Улан-Удэ стащил деньги у посетительницы кафе

В полицию села Хоринск поступила сообщение о хищении денег у посетительницы одного из питейных заведений райцентра. На место преступления выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.«Возле кафе правоохранители пресекли конфликт между группой граждан, выяснявших отношения на повышенных тонах. К росгвардейцам обратилась женщина, которая рассказала, что в кафе у неё открыто похитили тысячу рублей. В ходе разбора установлено, что недавний знакомый присоединился к компании, гулявшей кофе. Выходя из заведения, злоумышленник из кармана куртки потерпевшей похитил деньги, но хозяйка заметила хищение», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и доставили его в полицию. Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний житель Улан-Удэ. Мужчина сознался в содеянном и выдал похищенные деньги.По факту кражи возбужденно уголовное дело, ведётся следствие.Фото: Росгвардия Бурятии