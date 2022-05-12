Происшествия 12.05.2022 в 11:13

Житель Улан-Удэ стащил деньги у посетительницы кафе

Женщина заметила кражу и остановила злоумышленника
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ стащил деньги у посетительницы кафе
В полицию села Хоринск поступила сообщение о хищении денег у посетительницы одного из питейных заведений райцентра. На место преступления выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

«Возле кафе правоохранители пресекли конфликт между группой граждан, выяснявших отношения на повышенных тонах. К росгвардейцам обратилась женщина, которая рассказала, что в кафе у неё открыто похитили тысячу рублей. В ходе разбора установлено, что недавний знакомый присоединился к компании, гулявшей кофе. Выходя из заведения, злоумышленник из кармана куртки потерпевшей похитил деньги, но хозяйка заметила хищение», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и доставили его в полицию. Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний житель Улан-Удэ. Мужчина сознался в содеянном и выдал похищенные деньги.

По факту кражи возбужденно уголовное дело, ведётся следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии
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