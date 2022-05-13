Происшествия 13.05.2022 в 08:47

На трассе в Бурятии перевернулся «Приус»

Пассажир автомобиля получил травмы
A- A+
Текст: Константин Воронов
На трассе в Бурятии перевернулся «Приус»
ДТП произошло около 10 часов утра 12 мая в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», ехавший со стороны Кяхты в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии травмы получил 55-летний пассажир автомобиля.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Санкции санкциями, а жениться надо
13.05.2022 в 09:27
В Улан-Удэ предложили продлить отопительный сезон до конца мая
13.05.2022 в 08:56
На трассе в Бурятии перевернулся «Приус»
13.05.2022 в 08:47
В Улан-Удэ потушили крупный пожар в СНТ «Гавань»
13.05.2022 в 08:29
В Бурятии произошло землетрясение
13.05.2022 в 08:22
Запрет на голливудские фильмы подорвал кинобизнес Бурятии
13.05.2022 в 06:00
В Улан-Удэ ищут добровольцев, которые помогут прибраться на участке сгоревшего дома
12.05.2022 в 19:39
Аграрной деятельности школ Бурятии хотят придать второе дыхание
12.05.2022 в 19:23
В Улан-Удэ на недавно отремонтированной дороге возник провал
12.05.2022 в 18:29
В Улан-Удэ стартует второй этап акции «Город без покрышек»
12.05.2022 в 16:31
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 мая

Читайте также
В Улан-Удэ потушили крупный пожар в СНТ «Гавань»
Борьбу с огнем осложнял порывистый ветер
13.05.2022 в 08:29
В Бурятии произошло землетрясение
Его эпицентр находился юго-западнее Таксимо
13.05.2022 в 08:22
В Бурятии мошенники обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей
Злоумышленники 4 часа убеждали женщину перевести деньги на «безопасный» счет
12.05.2022 в 14:25
Жительница Бурятии расстреляла надоевшую ей подругу
Для расправы женщина использовала ружье, которое хранила под полом 23 года
12.05.2022 в 13:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru