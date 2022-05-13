Происшествия 13.05.2022 в 08:47
На трассе в Бурятии перевернулся «Приус»
Пассажир автомобиля получил травмы
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло около 10 часов утра 12 мая в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», ехавший со стороны Кяхты в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии травмы получил 55-летний пассажир автомобиля.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии травмы получил 55-летний пассажир автомобиля.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП