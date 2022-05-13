На трассе в Бурятии перевернулся «Приус»

ДТП произошло около 10 часов утра 12 мая в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», ехавший со стороны Кяхты в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии травмы получил 55-летний пассажир автомобиля.Фото: ГИБДД Бурятии