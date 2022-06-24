Происшествия 24.06.2022 в 11:15

Житель Улан-Удэ несколько раз пнул росгвардейца и загремел в колонию

Мужчина лишь недавно вышел на свободу, но выводов не сделал
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ несколько раз пнул росгвардейца и загремел в колонию
В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении горожанина, обвиняемого в применении насилия к представителю власти.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии, ночью патруль Росгвардии заметил драку возле кафе «Шашлычный рай». В ходе пресечения нарушения один из участников конфликта оказал неповиновение, нанеся не менее четырех ударов ногой по росгвардейцу.

При вынесении приговора Октябрьский райсуд в качестве отягчающего обстоятельства учел, что обвиняемый был пьян, а также имел три судимости – за грабеж, кражу и угон, и лишь недавно освободился из колонии. Смягчающими наказание обстоятельствами стали частичное признание вины, молодой возраст и болезненное состояние здоровья подсудимого и его матери. В итоге суд назначил мужчине полтора года колонии общего режима.

Посчитав приговор слишком суровым, улан-удэнец обжаловал его, однако безрезультатно.

«Проверив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции определил, что назначенное наказание не может быть признано чрезмерно суровым, является справедливым, соразмерным содеянному», - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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