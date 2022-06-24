Житель Улан-Удэ несколько раз пнул росгвардейца и загремел в колонию

В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении горожанина, обвиняемого в применении насилия к представителю власти.Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии, ночью патруль Росгвардии заметил драку возле кафе «Шашлычный рай». В ходе пресечения нарушения один из участников конфликта оказал неповиновение, нанеся не менее четырех ударов ногой по росгвардейцу.При вынесении приговора Октябрьский райсуд в качестве отягчающего обстоятельства учел, что обвиняемый был пьян, а также имел три судимости – за грабеж, кражу и угон, и лишь недавно освободился из колонии. Смягчающими наказание обстоятельствами стали частичное признание вины, молодой возраст и болезненное состояние здоровья подсудимого и его матери. В итоге суд назначил мужчине полтора года колонии общего режима.Посчитав приговор слишком суровым, улан-удэнец обжаловал его, однако безрезультатно.«Проверив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции определил, что назначенное наказание не может быть признано чрезмерно суровым, является справедливым, соразмерным содеянному», - сообщили в Верховном суде Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии