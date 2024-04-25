Происшествия 25.04.2024 в 15:16

«Тренер пытался реанимировать»

В Новосибирской области школьник умер во время тренировки по волейболу
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Текст: КП-Новосибирск
«Тренер пытался реанимировать»
КП-Новосибирск выяснила подробности смерти 13-летнего школьника после тренировки по волейболу в одной из школ города Татарска. Напомним, трагедия произошла в понедельник, 23 апреля.

- У детей шло занятие, когда этому мальчику внезапно стало плохо. Он упал, у него начались судороги, - рассказали местные жители. – Ребенка пытался реанимировать тренер, но школьник не приходил в себя.

Школьный охранник вызвала скорую помощь: медики были на месте примерно через шесть минут после вызова.

- Мальчик еще был жив, его доставили в больницу, поместили в реанимацию, - пояснил источник КП-Новосибирск.

Увы, спасти ребенка не удалось: через считанные минуты он умер.

- У мальчика произошла остановка сердца: что стало причиной, пока выясняется, - продолжает источник.

Разбирается в обстоятельствах случившегося Следственный комитет: там уже началась проверка.

- Следователями проведен осмотр места, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Фото: Алена Мартынова, КП-Новосибирск
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