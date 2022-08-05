Происшествия 05.08.2022 в 11:10

В Бурятии на Байкале утонула 22-летняя девушка, ее маленький брат исчез

Тело девушки нашли, о судьбе ребенка пока ничего не известно
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на Байкале утонула 22-летняя девушка, ее маленький брат исчез
Утром 5 августа на Байкале в местности «первая вышка» было обнаружено тело утонувшей 22-летней девушки. Личные вещи погибшей и ее брата (предварительно, 2016 года рождения), нашли накануне днем на берегу озера в местности «лопатки», в 3 км от места, где обнаружили тело.

Как сообщили в МЧС Бурятии, поиски ребенка продолжаются. Сегодня утром в район поиска выдвинулись спасатели Посольского ПСП БПСО с 3 комплектами водолазного оборудования. Всего к поисковым работам привлечены 47 человек и 9 единиц техники.

Фото: МЧС Бурятии
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