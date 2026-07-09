Пьяный житель Улан-Удэ с ножом напал на врачей

Приезд сотрудников скорой помощи к одному из пациентов в Улан-Удэ обернулся для них настоящим кошмаром. Как рассказали в Росгвардии Бурятии, криминальный инцидент случился накануне утром в одной из квартир на ул. Солнечная.Приехавшие на вызов медики осмотрели улан-удэнца и предложили ему проехать в больницу для госпитализации. Горожанин отказался и из зала направился на кухню, откуда вернулся уже с ножом. Мужчина стал размахивать холодным оружием, угрожать фельдшерам и ударил одного из них рукой в лицо.Медики сбежали из квартиры и нажали «тревожную кнопку», установленную в скорой. Успокаивать агрессивного мужчину приехали росгвардейцы.«Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. 40-летнего ранее судимого мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Росгвардии.Как отметили правоохранители, с начала года сотрудники их ведомства задержали уже 12 граждан, проявлявших агрессию к медикам скорой.