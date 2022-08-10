Происшествия 10.08.2022 в 06:00

В Бурятии мать погибшего солдата обманули на 7 миллионов рублей

Шокирующий случай произошел в республике впервые
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии мать погибшего солдата обманули на 7 миллионов рублей
Жителей республики предупреждают: телефонные мошенники и прочие аферисты не дремлют. Если раньше их жертвами чаще становились одинокие пенсионеры, то сейчас они решили ударить по еще одной уязвимой категории граждан – родственникам погибших в Украине солдат.

Помощь от «государства»

Накануне в местных телеграм-каналах, занимающихся благотворительными сборами для российских солдат в Украине, появилось предостерегающее обращение к жителям.

- Уважаемые земляки! Обращаюсь к вам с тревожной информацией. Вчера ночью я лично столкнулась с крайне неприятной ситуацией. На одну из матерей, потерявшей сына в СВО, вышли мошенники (…) Они предложили помощь от «государства» и в буквальном смысле окутали мать теплыми словами, обещаниями помощи и поддержки, тем самым вошли в полное доверие. Ей была обещана помощь в приобретении жилья и автомобиля. После чего женщина перевела на их счета выплату за погибшего сына, - пишут в группе кяхтинских волонтеров «Прометей» и улан-удэнском сообществе «В помощь землякам 03».

О произошедшем поставили в известность организатора благотворительных сборов в Кяхте Оксану Герасименко, а та, в свою очередь, обратилась в полицию.

- От меня подано заявление по данному факту, сотрудники полиции отработали. К сожалению, факт подтвердился. Одна из мам перечислила деньги. Так что будьте осмотрительнее, аккуратнее, - предупреждает Оксана Герасименко.

К сообщению добавлено, что все номера телефонов, откуда поступали звонки, переданы в соответствующие органы. В интервью с «Номер один» заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Денис Леонов сообщил, что пострадавшая женщина проживает в одной из деревень Кяхтинского района.

За ласковым словом

- Позвонили, представились, что они из правительства и помогают родственникам погибших. Несколько ласковых слов и т. д., в итоге она перевела деньги этим мошенникам. Они сказали, что помогут приобрести квартиру в Подмосковье, купить машину и в конце попросили дать номера других жителей или родственников, кто тоже потерял близких в Украине. Пообещали, что свяжутся с ними и сообщат о помощи. Она дала номер телефона директора школы из их деревни, - рассказывает Денис Леонов.

Со слов директора школы, ей также позвонили, начали очень по-доброму разговаривать и объяснять, что якобы хотят помочь. Но более бдительную жительницу ситуация насторожила.

- Директор им сказала, что денег нет, все раздали родственникам по потребности. И в этот момент с ней начали говорить уже в грубой форме. Задали вопрос: «Зачем вы отправляете своих сыновей в другую страну убивать?». Тогда женщина сообразила, что это мошенники. Она сразу позвонила руководителю волонтерского движения, а та обратилась в Общественную палату Бурятии, - объясняет Денис Леонов.

«Людям некуда идти»

По итогу первая жительница Бурятии, с которой связались мошенники, перевела на их счета 7 млн рублей – выплату за погибшего сына. Увы, вернуть эти деньги вряд ли получится.

- Почему это произошло? Как я считаю, нам необходимо постоянно работать с такой категорией граждан, у кого погибли родственники в СВО. Должна быть психологическая помощь, возможность получить консультацию. Людям необходимо знать, куда они могут пойти и где добыть информацию на интересующий их вопрос. Если бы эта женщина знала, что, например, может сходить в местную администрацию и уточнить все детали, она пошла бы и узнала обо всем, а ей бы сообщили, что это мошенники. Но так как этого нет, людям идти некуда, и они остаются со своей проблемой и своим горем наедине. Их никто не консультирует по вопросам выплат, психологическую помощь тоже не оказывают. А тут позвонили, сказали ласковое слово, и она сразу раскрылась до такого состояния, что доверилась и перевела деньги, - рассуждает он.

Как отмечает Денис Леонов, такой случай, затронувший семьи погибших, в Бурятии произошел впервые.

- Сейчас возникла реальная необходимость в консультационных центрах при муниципалитетах, администрациях, чтобы люди знали, что они могут прийти туда и получить консультацию. Общественной палатой предложен такой вариант - создать межведомственную комиссию, которая над этим бы работала. Люди могли бы задать свои вопросы в единый консультационный центр в республике, - предлагает член Общественной палаты.

На сегодняшний день правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, подробная информация о случившемся появится позднее. А пока стоит еще раз напомнить всем жителям – будьте бдительнее.

Необходимо запомнить, что с такими вопросами по телефону никто и никогда не звонит из официальных ведомств. Если вопросы все же возникают, они не касаются денег, и, как правило, человека приглашают куда-то прийти лично: либо в администрацию, либо в другой официальный орган. Если никуда не приглашают, но просят перевести деньги,  это однозначно аферисты, - предупреждает Денис Леонов.

Фото: pixabay.com
Теги
мошенничество спецоперация

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