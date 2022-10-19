Происшествия 19.10.2022 в 08:24
В Бурятии школьный бухгалтер похитила более миллиона рублей
Женщину судили и приговорили к условному сроку
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Кяхты, обвиняемой в трех эпизодах мошенничества в крупном размере.
«В течение трех с половиной лет, занимая должность старшего бухгалтера в трех школах Кяхтинского района, имея доступ к электронным подписям директоров учебных заведений, женщина необоснованно завышала размеры зарплаты работников, незаконно перечисляя разницу на свой банковский счет. Сумма похищенного составила 1,1 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Райсуд признал женщину виновной и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с ведением бухгалтерской деятельности, сроком 2 года.
Прокурор посчитал такой приговор слишком мягким и обжаловал его. Признав доводы прокурора обоснованными, Верховный суд Бурятии усилил женщине наказание до 4 лет лишения свободы условно.
Фото: «Номер один»
«В течение трех с половиной лет, занимая должность старшего бухгалтера в трех школах Кяхтинского района, имея доступ к электронным подписям директоров учебных заведений, женщина необоснованно завышала размеры зарплаты работников, незаконно перечисляя разницу на свой банковский счет. Сумма похищенного составила 1,1 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Райсуд признал женщину виновной и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с ведением бухгалтерской деятельности, сроком 2 года.
Прокурор посчитал такой приговор слишком мягким и обжаловал его. Признав доводы прокурора обоснованными, Верховный суд Бурятии усилил женщине наказание до 4 лет лишения свободы условно.
Фото: «Номер один»
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