В Бурятии школьный бухгалтер похитила более миллиона рублей

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Кяхты, обвиняемой в трех эпизодах мошенничества в крупном размере.«В течение трех с половиной лет, занимая должность старшего бухгалтера в трех школах Кяхтинского района, имея доступ к электронным подписям директоров учебных заведений, женщина необоснованно завышала размеры зарплаты работников, незаконно перечисляя разницу на свой банковский счет. Сумма похищенного составила 1,1 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Райсуд признал женщину виновной и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с ведением бухгалтерской деятельности, сроком 2 года.Прокурор посчитал такой приговор слишком мягким и обжаловал его. Признав доводы прокурора обоснованными, Верховный суд Бурятии усилил женщине наказание до 4 лет лишения свободы условно.Фото: «Номер один»