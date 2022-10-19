Жители Улан-Удэ сдали грабителя полицейским

Жители Улан-Удэ сообщили в полицию информацию о возможном местонахождении грабителя, ориентировку на которого на днях разместило МВД Бурятии. Благодаря этому подозреваемый был задержан. Им оказался 36-летний уроженец Иркутской области, который ранее уже был судим за грабеж.Напомним, 8 октября злоумышленник зашел в магазин на улице Солнечной, где открыто похитил алкоголь и продукты. Дождавшись, когда продавец направится за очередным нужным ему товаром, мужчина, не заплатив, спешно скрылся с пакетом. Аналогичным образом спустя три часа он ограбил торговую точку на Бульваре Карла Маркса, прихватив помимо спиртного и продуктов ещё и сигареты.Как сообщили в МВД, гражданин признался в содеянном и раскаялся. Полиция благодарит неравнодушных граждан за содействие в розыске злоумышленника.Фото: МВД Бурятии