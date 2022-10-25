Происшествия 25.10.2022 в 11:05

В Бурятии из-за срочного ремонта пришлось остановить работу котельной

Под отключение попали 900 человек
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии из-за срочного ремонта пришлось остановить работу котельной
Вечером 24 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что в поселке Онохой-3 для проведения работ по замене задвижки остановлена котельная.

Под отключение теплоснабжения попали 15 многоквартирных домов, в которых проживает 900 человек, из них 186 детей. На экстренный случай был подготовлен пункт временного размещения населения на базе Онохойского дома культуры.

«По состоянию на утро 25 октября заменены две задвижки на трубопроводе диаметром 100 мм. Начато заполнение системы. Работы завершены. К ним привлекались 17 человек и 5 единиц техники», - сообщили в МЧС.

Фото: pixabay.com

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