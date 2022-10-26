Происшествия 26.10.2022 в 16:05

Улан-удэнец обокрал киоск, где работала его жена

Позже мужчина вновь вернулся к месту кражи, где его и задержали
A- A+
Текст: Константин Воронов
Улан-удэнец обокрал киоск, где работала его жена
В Улан-Удэ группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о краже в одном из продуктовых киосков на ул. Чкалова. О произошедшем в полицию сообщила продавец.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили сломанные рольставни и раскиданные по киоску продукты, из кассы были украдены 34 тысячи рублей. Как пояснила работница продуктового киоска, в обеденный перерыв к киоску пришел её муж, вскрыл рольставни, разбил стекло двери и проник внутрь. Забрав деньги из кассы, мужчина убежал.



«Сотрудники вневедомственной охраны приступили к отработке территории по составленной ориентировке. Позже злоумышленник вновь вернулся к киоску, где его и задержали росгвардейцы. Мужчина уже успел потратить половину украденной суммы. Задержанного, ранее судимого 29-летнего улан-удэнца, передали в полицию для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Фото и видео: Росгвардия Бурятии
Теги
кража

Все новости

В Улан-Удэ осквернители могилы ветерана получили сроки
26.10.2022 в 17:09
В Забайкалье после реконструкции открылся курорт «Кука»
26.10.2022 в 16:55
В Бурятии резко подорожала солярка
26.10.2022 в 16:31
Зэдын аймагай эмнэлгын һалбариие Арадай Хуралай һунгамалнууд шалгаба
26.10.2022 в 16:23
Улан-удэнец обокрал киоск, где работала его жена
26.10.2022 в 16:05
Жительница Улан-Удэ обворовывает хозяев в первый же день трудоустройства
26.10.2022 в 15:26
В Улан-Удэ завершают строительство последнего проблемного дома в ЖК «Юго-Западный»
26.10.2022 в 12:59
В Бурятии спасли раненых лебедей
26.10.2022 в 11:58
Житель Улан-Удэ бросался деньгами и лишился 600 тыс рублей
26.10.2022 в 11:52
Житель Улан-Удэ обгорел при попытке потушить автомобиль
26.10.2022 в 11:29
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ осквернители могилы ветерана получили сроки
Один отделался «условкой», второму придется посидеть в колонии-поселении
26.10.2022 в 17:09
Жительница Улан-Удэ обворовывает хозяев в первый же день трудоустройства
Полиция просит помочь найти злоумышленницу
26.10.2022 в 15:26
Житель Улан-Удэ бросался деньгами и лишился 600 тыс рублей
Полицейские раскрыли кражу разбросанных денег, но вернуть их быстро не получится
26.10.2022 в 11:52
Житель Улан-Удэ обгорел при попытке потушить автомобиль
Пожар произошел в гаражном боксе
26.10.2022 в 11:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru