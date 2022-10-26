Происшествия 26.10.2022 в 16:05
Улан-удэнец обокрал киоск, где работала его жена
Позже мужчина вновь вернулся к месту кражи, где его и задержали
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о краже в одном из продуктовых киосков на ул. Чкалова. О произошедшем в полицию сообщила продавец.
«Сотрудники вневедомственной охраны приступили к отработке территории по составленной ориентировке. Позже злоумышленник вновь вернулся к киоску, где его и задержали росгвардейцы. Мужчина уже успел потратить половину украденной суммы. Задержанного, ранее судимого 29-летнего улан-удэнца, передали в полицию для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Фото и видео: Росгвардия Бурятии
Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили сломанные рольставни и раскиданные по киоску продукты, из кассы были украдены 34 тысячи рублей. Как пояснила работница продуктового киоска, в обеденный перерыв к киоску пришел её муж, вскрыл рольставни, разбил стекло двери и проник внутрь. Забрав деньги из кассы, мужчина убежал.
«Сотрудники вневедомственной охраны приступили к отработке территории по составленной ориентировке. Позже злоумышленник вновь вернулся к киоску, где его и задержали росгвардейцы. Мужчина уже успел потратить половину украденной суммы. Задержанного, ранее судимого 29-летнего улан-удэнца, передали в полицию для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Фото и видео: Росгвардия Бурятии
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