В Улан-Удэ горела фура

Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела кабина фуры. В результате пожара она полностью выгорела», - сообщили в МЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки транспортного средства. Пострадавших в результате происшествия нет.Фото: МЧС Бурятии