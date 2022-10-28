Происшествия 28.10.2022 в 09:27
В Улан-Удэ горела фура
Огонь уничтожил кабину грузовика
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ.
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела кабина фуры. В результате пожара она полностью выгорела», - сообщили в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки транспортного средства. Пострадавших в результате происшествия нет.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела кабина фуры. В результате пожара она полностью выгорела», - сообщили в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки транспортного средства. Пострадавших в результате происшествия нет.
Фото: МЧС Бурятии
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