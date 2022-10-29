В Улан-Удэ горел барак

«Чуть больше 20 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать очаг на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Всего в тушении принимали участие 25 человек личного состава и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС.





Ранним утром 29 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на ул. Советская в Улан-Удэ горит нежилой барак. На момент прибытия огнеборцев горел первый этаж дома.Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: МЧС Бурятии