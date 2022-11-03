Происшествия 03.11.2022 в 08:39

В Бурятии сельчане убили жителя Улан-Удэ за грубый разговор по телефону

Ради расправы мужчины заказали такси и специально приехали в город
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчане убили жителя Улан-Удэ за грубый разговор по телефону
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Иволгинского района в возрасте 41 и 35 лет. Они обвинялись в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, 18 мая 2021 года в течение дня обвиняемые распивали алкоголь в пригородном с Улан-Удэ селе Поселье. Один из них позвонил знакомому, который также был пьян. Во время телефонного разговора по поводу давнего долга оппонент по громкой связи стал оскорблять звонившего и его приятеля, высказываясь в их адрес нецензурной бранью, чем вызвал гнев мужчин.

Спустя некоторое время они приехали на такси в Улан-Удэ - в микрорайон Шишковка к дому, где находился оскорбивший их человек, напали на него и принялись жестоко избивать. Завершив расправу, один из мужчин завел потерпевшего во двор к соседям и там оставил. Хозяин дома обнаружил избитого мужчину и вызвал скорую. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре от полученных травм головы он скончался.

«Коллегия присяжных заседателей, оценив представленные государственным обвинением доказательства, постановила в отношении подсудимых единодушный обвинительный вердикт. Суд назначил виновным наказание в виде 9 лет и 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Фото: pixabay.com
Теги
убийство

Все новости

Россельхознадзор объявил предостережение средней школе №35 Улан-Удэ
03.11.2022 в 10:00
Пенсия по потере кормильца
03.11.2022 в 10:00
Корвет «Алдар Цыденжапов» принял на борту юных патриотов из Бурятии
03.11.2022 в 09:43
Убежавшим от мобилизации жителям Бурятии больше не грозит «уголовка»
03.11.2022 в 09:37
В Бурятии сельчане убили жителя Улан-Удэ за грубый разговор по телефону
03.11.2022 в 08:39
В Бурятии разоряющая односельчан «процентщица» озаботилась своей репутацией
03.11.2022 в 06:00
Аграрии Бурятии помогают участникам СВО
02.11.2022 в 17:43
В Улан-Удэ девочку с ожогами доставили в больницу на машине ГИБДД
02.11.2022 в 16:54
В Улан-Удэ не подтвердилась информация соцсетей об обнаружении биологических отходов
02.11.2022 в 16:46
В Улан-Удэ «Приборка» перешла на круглосуточный режим
02.11.2022 в 16:11
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
Россельхознадзор объявил предостережение средней школе №35 Улан-Удэ
Ведомство проверяло информацию о вспышке инфекционного заболевания и нашло нарушения
03.11.2022 в 10:00
В Улан-Удэ не подтвердилась информация соцсетей об обнаружении биологических отходов
Специалисты Россельхознадзора  не нашли  биологические отходы в канализационных колодцах
02.11.2022 в 16:46
В Тункинском районе Бурятии сельчанин убил двух знакомых
Мужчину – после пьяной ссоры, а женщину, как случайную свидетельницу

02.11.2022 в 15:53
В Улан-Удэ дебоширы напали «скорую помощь»
Установленная в ней тревожная копка помогла задержать хулиганов  
02.11.2022 в 15:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru