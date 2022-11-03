В Бурятии сельчане убили жителя Улан-Удэ за грубый разговор по телефону

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Иволгинского района в возрасте 41 и 35 лет. Они обвинялись в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, 18 мая 2021 года в течение дня обвиняемые распивали алкоголь в пригородном с Улан-Удэ селе Поселье. Один из них позвонил знакомому, который также был пьян. Во время телефонного разговора по поводу давнего долга оппонент по громкой связи стал оскорблять звонившего и его приятеля, высказываясь в их адрес нецензурной бранью, чем вызвал гнев мужчин.Спустя некоторое время они приехали на такси в Улан-Удэ - в микрорайон Шишковка к дому, где находился оскорбивший их человек, напали на него и принялись жестоко избивать. Завершив расправу, один из мужчин завел потерпевшего во двор к соседям и там оставил. Хозяин дома обнаружил избитого мужчину и вызвал скорую. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре от полученных травм головы он скончался.«Коллегия присяжных заседателей, оценив представленные государственным обвинением доказательства, постановила в отношении подсудимых единодушный обвинительный вердикт. Суд назначил виновным наказание в виде 9 лет и 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.Фото: pixabay.com