Происшествия 08.11.2022 в 10:10

В Улан-Удэ сгорел магазин

Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сгорел магазин
Утром 8 ноября в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании магазина на улице Гоголя в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчёты.

«Общая площадь возгорания составила 300 кв.м. Пострадавших нет. До прибытия спасателей сотрудниками Росгвардии эвакуировано 2 человека», - сообщили в МЧС.


По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Всего в тушении участвовало 24 огнеборца и 6 единиц техники.

Фото: МЧС Бурятии
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с 2 по 8 ноября

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