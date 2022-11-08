В Улан-Удэ сгорел магазин

«Общая площадь возгорания составила 300 кв.м. Пострадавших нет. До прибытия спасателей сотрудниками Росгвардии эвакуировано 2 человека», - сообщили в МЧС.





Утром 8 ноября в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании магазина на улице Гоголя в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчёты.По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Всего в тушении участвовало 24 огнеборца и 6 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии